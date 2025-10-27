重振美國海上工業 輝達跨界助新創打造AI無人艦隊

圖為美國國防科技新創公司Saronic開發的「望遠鏡」（Spyglass）自主水面載具，未來將搭載輝達（NVIDIA）的AI平台，使其具備在無網路環境下自主作戰的能力。（Saronic Technologies）

為重振美國海上工業基礎，全球AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）正將其頂尖技術注入美國海軍的未來戰力。根據軍聞網站「Defence Blog」報導，美國國防科技新創公司Saronic宣布與輝達建立戰略合作夥伴關係，旨在加速開發由AI驅動的自主作戰船艦與AI造船技術。

Saronic共同創辦人兼執行長馬夫魯卡斯（Dino Mavrookas）表示：「透過結合雙方技術，我們正同步開發全球最強大、最具韌性的海上系統，並打造能以規模和速度生產它們的工業引擎。」報導指出，Saronic目前所有的自主水面艦艇，都已整合輝達的硬體，使其具備在船上即時處理電腦視覺與決策演算法的能力。

這項合作不僅改變了技術層面，也改變了開發節奏。Saronic公司表示，與輝達的結盟，使其能大幅壓縮開發時程，「過去需要數天的任務，現在幾小時內即可完成。」這代表AI自主能力的疊代與部署週期，將獲得指數級的提升。雙方還將共同研發，聚焦於強化多單位自主作戰、韌性及海上戰備能力。

除了船艦本身，兩家公司的共同目標，是利用AI與自動化，徹底革新並「再工業化」美國的造船業。此一目標與美國近期的「恢復美國海上主導地位」行政命令，以及「強化艦隊法案」（SHIPS Act）等國家戰略不謀而合。Saronic計畫利用輝達的模擬能力與虛擬設施平台，來簡化製造流程、降低成本並縮短時程，進而現代化整個美國的造船生態系。

此次合作也鞏固了2家公司在新興國防工業格局中的地位。Saronic的海上平台被形容「為大規模快速生產而生」，而輝達在邊緣AI與機器人領域日益增長的投入，也反映了其從虛擬世界更廣泛地進入實體系統應用的趨勢。

