川普抵日明將會高市早苗 樂觀看待川習會不排除見金正恩

美國總統川普27日晚間飛抵日本東京羽田機場，展開亞洲行第二站訪問。他此行將與日本新任首相高市早苗舉行首次峰會，並為後續與中國國家主席習近平的關鍵貿易談判預作準備。（法新社）

美國總統川普27日飛抵日本，展開其亞洲行的第二站。川普對即將登場的美中貿易談判釋出樂觀訊息，更再度拋出震撼彈，稱他對與北韓領導人金正恩會面抱持開放態度，甚至願意為此延長行程。

根據《法新社》報導，川普在為期三天的訪日行程中，預計將先會晤日皇德仁，並於週二（28日）與新任首相高市早苗舉行首次雙邊會談，隨後將登上美軍「華盛頓號」航空母艦（USS George Washington, CVN 73）發表演說。川普行前在專機上盛讚高市是已故前首相安倍晉三的「偉大盟友與朋友」，並向記者形容她「很棒、很漂亮」，為峰會營造了友善氛圍。

請繼續往下閱讀...

然而，在友善的表象下，美日之間仍存在多項棘手議題。報導指出，川普長期抱怨日本在安保條約下「搭便車」，希望為約6萬名駐日美軍支付更多費用。此外，儘管高市已宣布將提前2年達成國防預算佔GDP 2%的目標，但華府官員希望能比照北約，將目標提升至5%。貿易方面，雙方對日本承諾的5500億美元投資計畫的認定仍存在分歧。

結束日本行程後，川普預計於29日轉往南韓，降落南部港口城市釜山，準備出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並與南韓總統李在明會談，此趟亞洲行，全球焦點將是30日他與中國國家主席習近平的面對面會談。

在川普抵達馬來西亞前，貝森特已與中國國務院副總理何立峰舉行了兩天會談，並達成「初步共識」。川普27日則樂觀表示：「我認為我們會達成協議…這對中國好，對我們也好。」

除了貿易談判，川普也再次為美朝關係投下變數。他在專機上對記者表示，「很樂意與他（金正恩）會面」，並稱「我很喜歡他，他也喜歡我」。當被問及是否願意為此延長行程時，川普乾脆地回答：「是的，我會，我當然會這麼做。」這讓外界對兩人繼2019年板門店會晤後，是否可能上演「川金四會」，充滿想像空間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法