年薪近900萬+住房與教育津貼 中國挖角韓科技人才

韓國《BusinessKorea》報導，中國透過不同形式的「千人計畫」，大舉挖角韓國學界科技人才。韓國國會議員敦促政府立法遏阻，避免中國明目張膽的技術竊取行為在韓國大行其道。

報導指出，根據韓國國立研究型綜合大學「韓國科學技術院」（KAIST）提交給人民力量黨國會議員崔秀珍的資料顯示，該校去年有多達149名教授收到中國的「全球傑出科學家引進計畫」電子郵件。

該郵件表示，「我們在中國政府的支持下，邀請傑出的海外人才；我們提供年薪200萬人民幣（863萬台幣），以及住房與子女教育補助」。KAIST的研究安全小組報告說，類似的郵件每月平均收到2至3封。

韓國國家情報院認定，這是中國不同形式的海外挖角「千人計畫」，包括此案例在內，針對主要大學與政府支持的研究機構進行的全面調查發現，中國類似挖角事件屢見不鮮。

2020年一名KAIST教授被發現洩漏自駕車核心技術給中國。根據韓國最高科學研究機構「韓國科學與技術研究院」（Korean Academy of Science and Technology，KAST）的資料，在200名研究員中，有高達61.5%，或123人過去5年曾收到海外研究機構的挖角邀請。

韓國國會議員崔秀珍呼籲，「隨著韓國技術越益精進，海外竊取技術的企圖變得越來越明目張膽；研究安全就是國家安全，我們必須迅速通過『國家研發創新法修正案』，建立讓研究機構立即因應的機制」。

