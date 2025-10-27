為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    民調：高市早苗內閣支持率74％ 受訪者首要關切通膨

    2025/10/27 17:12 中央社
    根據日經/東京電視台（Nikkei/TV Tokyo）最新民調，近3/4受訪者支持新任首相高市早苗的政府。（法新社資料照）

    根據日經/東京電視台（Nikkei/TV Tokyo）最新民調，近3/4受訪者支持新任首相高市早苗的政府。（法新社資料照）

    根據日經/東京電視台（Nikkei/TV Tokyo）最新民調，近3/4受訪者支持新任首相高市早苗的政府。

    根據這項民調，高市內閣支持率達74%，比前任石破茂政府上台之初支持率51%高出逾20個百分點，同時也是2002年以來新內閣中最高支持率之一。

    高市內閣支持率比石破政府9月（卸任前1個月）支持率高出37個百分點。僅19%受訪者表示不支持高市政府。高市上週成為日本首位女性首相。

    在問到首相應優先處理的政策領域時，56%受訪者選擇通貨膨脹為首要課題，其次是經濟成長占33%，接著是年金問題占27%。受訪者可複選。

    自民黨支持率比上次調查上升5個百分點至36%；日本維新會的支持率也上升5個百分點，達9%。

    55%受訪者對高市人事任命表示認可，包括內閣成員與自民黨高層幹部。其中片山皋月出任財務大臣，為日本內閣史上首次女性出任最具影響力的職位之一。

    支持內閣的主要理由中，政策「良好」與「人選值得信賴」，各占36%。而在不支持者中，最常見的理由為這是自民黨主導的內閣，占42%。

    自民黨7月參議院選舉慘敗，部分歸咎於與勞動年齡層脫節，但民調數據顯示，高市明顯重新贏得這部分族群的支持。

    在不同年齡層中，18至39歲受訪者對內閣的支持率為81%，40至59歲為82%，60歲以上為66%。由於樣本數限制，日經的調查將年齡層分為3段以分析趨勢。

    按性別區分，男性支持率為75%，女性為73%，差距不大。這項全國性電話調查針對18歲以上民眾，由日經研究公司（Nikkei Research）於24日至26日進行，共收到1059份有效回覆，回覆率為44.4%。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播