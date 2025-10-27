75年首見！ 東京都近郊民宅驚傳「成年熊出沒」

位於東京都西部多摩地區的日之出町，連續2日拍到有亞洲黑熊闖入民宅後院覓食。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

日本各地熊害問題嚴重，根據今年4月至10月22日的通報資料顯示，熊襲造成日本全國超過170人傷亡，更讓地方政府請求防衛省出動自衛隊支援。不僅如此，熊隻出沒範圍逐漸蔓延至日本首都圈，東京都西部在近期收到多起熊出沒通報，讓當地居民擔憂不已，並指出這狀況是75年以來首次出現。

綜合日媒報導，位於東京都西部的多摩地區，在今年8月底傳出有熊出沒在奧多摩町，一名50多歲男子在河邊釣魚時，慘遭幼熊襲擊受傷，讓當地獵友會加強巡守。近期比奧多摩町更靠近首都圈的日之出町，則是被攝影機拍到有一頭體長約1.5公尺的成年亞洲黑熊，趁著半夜闖入一棟民宅後院，並爬上柿子樹狂吃成熟的果實。

事發隔日，100公尺外的另一棟民宅後院，也遭一頭亞洲黑熊闖入，即便住戶拿出強光手電筒照射、家犬不斷狂吠，這頭黑熊皆不為所動，穩穩坐在樹上啃柿子。一名住在鄰近日之出町的秋留野市居民也表示，家門口監視器日前拍到，一頭黑熊凌晨1點徘徊在住家附近，令她感到非常震驚，直呼她在當地生活75年，首次看到有熊出沒。

熟知野生動物生態、擔任岩手大學森林科副教授的山內貴義則指出，從影片畫面來看，這些黑熊的外型在秋季顯得偏瘦，推測是山中食物短缺，因此選擇冒險入侵人類較多的區域覓食。山內貴義也從種種跡象研判，這些入侵人類社區且覓食成功的黑熊，恐怕已學會如何將「人類居住地」和「能獲取食物」這2點劃上等號。

山內貴義指出，亞洲黑熊並不怕人類飼養的家犬，加上從覓食過程出現的「學習行為」，可能導致黑熊改變過去的冬眠習性，像是縮短冬眠時間、冬季食物短缺就直接進入人類市區覓食等。倘若這些觀測成立，意味者日本「熊害威脅」頻發時間，將不再僅限於秋季，未來恐會演變為全年都需戒備野生熊隻的長期抗戰。

在過去3個月，東京都西部收到越來越多起熊出沒通報，令民眾擔憂熊出沒範圍會逐漸蔓延至日本首都圈。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

