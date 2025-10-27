為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    75年首見！ 東京都近郊民宅驚傳「成年熊出沒」

    2025/10/27 17:40 即時新聞／綜合報導
    位於東京都西部多摩地區的日之出町，連續2日拍到有亞洲黑熊闖入民宅後院覓食。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    位於東京都西部多摩地區的日之出町，連續2日拍到有亞洲黑熊闖入民宅後院覓食。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    日本各地熊害問題嚴重，根據今年4月至10月22日的通報資料顯示，熊襲造成日本全國超過170人傷亡，更讓地方政府請求防衛省出動自衛隊支援。不僅如此，熊隻出沒範圍逐漸蔓延至日本首都圈，東京都西部在近期收到多起熊出沒通報，讓當地居民擔憂不已，並指出這狀況是75年以來首次出現。

    綜合日媒報導，位於東京都西部的多摩地區，在今年8月底傳出有熊出沒在奧多摩町，一名50多歲男子在河邊釣魚時，慘遭幼熊襲擊受傷，讓當地獵友會加強巡守。近期比奧多摩町更靠近首都圈的日之出町，則是被攝影機拍到有一頭體長約1.5公尺的成年亞洲黑熊，趁著半夜闖入一棟民宅後院，並爬上柿子樹狂吃成熟的果實。

    事發隔日，100公尺外的另一棟民宅後院，也遭一頭亞洲黑熊闖入，即便住戶拿出強光手電筒照射、家犬不斷狂吠，這頭黑熊皆不為所動，穩穩坐在樹上啃柿子。一名住在鄰近日之出町的秋留野市居民也表示，家門口監視器日前拍到，一頭黑熊凌晨1點徘徊在住家附近，令她感到非常震驚，直呼她在當地生活75年，首次看到有熊出沒。

    熟知野生動物生態、擔任岩手大學森林科副教授的山內貴義則指出，從影片畫面來看，這些黑熊的外型在秋季顯得偏瘦，推測是山中食物短缺，因此選擇冒險入侵人類較多的區域覓食。山內貴義也從種種跡象研判，這些入侵人類社區且覓食成功的黑熊，恐怕已學會如何將「人類居住地」和「能獲取食物」這2點劃上等號。

    山內貴義指出，亞洲黑熊並不怕人類飼養的家犬，加上從覓食過程出現的「學習行為」，可能導致黑熊改變過去的冬眠習性，像是縮短冬眠時間、冬季食物短缺就直接進入人類市區覓食等。倘若這些觀測成立，意味者日本「熊害威脅」頻發時間，將不再僅限於秋季，未來恐會演變為全年都需戒備野生熊隻的長期抗戰。

    相關新聞請見：

    是否出動自衛隊驅逐熊？ 日本官房長官︰將由防衛大臣評估決定

    在過去3個月，東京都西部收到越來越多起熊出沒通報，令民眾擔憂熊出沒範圍會逐漸蔓延至日本首都圈。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    在過去3個月，東京都西部收到越來越多起熊出沒通報，令民眾擔憂熊出沒範圍會逐漸蔓延至日本首都圈。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播