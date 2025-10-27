中共人事更迭 軍事與外交出現人才斷層現象

外界關注近期中共人事更迭。學者分析，軍方被大規模的排除在決策圈外，中共的軍事與外交人才產生了斷層現象。（路透）

外界關注近期中共人事更迭。學者分析，軍方被大規模的排除在決策圈外，中共的軍事與外交人才產生了斷層現象。

根據中共20屆四中全會公報，出席與會的中央委員168人，候補委員147人。在四中全會前夕，由中國國防部宣布，中共中央軍委副主席何衛東等9人開除黨籍，9名均為上將。

政大國關中心今天舉辦「解讀中共二十屆四中全會與紀念台灣光復八十週年」座談會。

師範大學公民教育與活動領導學系教授兼主任黃信豪指出，據聞缺席四中全會的37名中委中，有27人來自軍隊系統，軍隊系統42名中委有27人缺席，出席率僅為36%。

黃信豪表示，四中全會公報顯示，增補張升民為中央軍事委員會副主席，但沒有入「入局」（政治局委員）；遞補的11名中央委員當中，軍方都被跳過，遞補的官員大多是2023年後提拔的，最年輕為1970年出生。這顯示軍方被大規模排除在黨的決策圈外。

在四中全會前，原本曾被一度看好為中國外長熱門人選的前中聯部部長劉建超（為20屆中央委員）傳出涉貪腐而被查，至今下落不明。中聯部部長由劉海星接任。

劉海星與中國外交部黨委書記齊玉均為中央委員。而外界認為，劉海星與中國外交部副部長馬朝旭是接任王毅為外長的熱門人選，然而馬朝旭並非中央委員。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，四中全會是涉及到中國大陸內部政治、經濟、社會乃至軍事的變革，但是台灣對它的了解很多是「天橋說書」，沒有看到從19大之後，中央領導幹部的選拔已經通通改為談話與調研方式，已經廢除有關黨內民主票選的方式。

他說，現在還有中共高層、軍方存在「反習」的傳言，有的話應該是只是習一派獨大下所屬成員，彼此相互競爭，甚至相互舉報，習基於零容忍的情況，不分親疏一併處理，這反映在軍事與在外交上產生人才斷層現象。

他說，以20大外事系統來看，只有5個中央委員屬於外事系統，5個當中現在只剩下3個。

政治大學東亞所特聘教授王信賢表示，習近平在中共黨內是超乎所有人，他現在是在平衡所有內部的權力。現在政治局委員少1人、中央軍委少3人，中央委員少很多人，在21大之前出現的空缺，讓大家覺得「人人有機會，各個沒把握」。

他說，習近平現在到這一步，他必須要培養一批新的、他信任的人。

