日本專家：日美「高川會」 成敗關鍵在「Sanae」

日本新任首相高市早苗。（路透資料照）

美國總統川普今天傍晚將抵達日本，預定28日與日本首相高市早苗進行首次的面對面會談，日本專家峯村健司表示，日美領袖會談的成功指標，關鍵在於「Sanae」（早苗）。如果像已故安倍晉三前首相被稱作「Shinzo」（晉三）那樣，川普以名字稱呼高市，就代表會談成功。

川普傍晚抵日後，預定先拜會日本德仁天皇，明天上午與高市舉行美日峰會並共進午餐，下午視察橫須賀美軍基地，晚上與商業人士餐敘，29日前往南韓。

請繼續往下閱讀...

現任佳能全球戰略研究所（CIGS）首席研究員的峯村健司，今天在富士電視的新聞節目中表示，川普是個很直接的人，如果會談不順利，他會露出不悅的神情，但若談得愉快，他會開心地說「她很棒」之類的話。

而且，川普常以名字稱呼對方。如果會談結束後，他用「Sanae」來稱呼高市，那就代表大成功。不過，峯村也表示，這個門檻有點高，因為對美國人來說「Sanae」這個發音有點難。

川普和日本前首相石破茂會談後，是以 「Prime Minister Ishiba」（石破首相）這樣正式稱謂來稱石破，並未以「茂」（Shigeru）來叫他。公開發言提到日本首相時，他甚至連「石破」的姓氏都省略，只說首相。

峯村指出，這代表兩人之間的距離並未縮短，另一方面，川普和義大利總理梅洛尼一拍即合，但和德國前總理梅克爾就有一點不對盤。

峯村表示，建立個人的信任關係，是這次會談中最重要的關鍵。與其說是男女之別，不如說是溝通能力，川普應該會更重視高市是否為保守派這一點。峯村還補充說，這終究是人與人之間的交鋒。「是不是喜歡這個人」往往就決定了一切。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法