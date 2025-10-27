為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普結束東協峰會行程 與會領袖繼續拚經貿合作

    2025/10/27 15:46 中央社
    美國總統川普亞洲行，今天離開東南亞國協峰會轉往日本訪問。來自世界各國的領袖繼續峰會議程，並在美國關稅壓力籠罩下，討論如何加強經濟與貿易關係。（法新社）

    美國總統川普亞洲行，今天離開東南亞國協峰會轉往日本訪問。來自世界各國的領袖繼續峰會議程，並在美國關稅壓力籠罩下，討論如何加強經濟與貿易關係。（法新社）

    美國總統川普亞洲行，今天離開東南亞國協峰會轉往日本訪問。來自世界各國的領袖繼續峰會議程，並在美國關稅壓力籠罩下，討論如何加強經濟與貿易關係。

    路透社報導，川普（Donald Trump）亞洲行首站來到馬來西亞參加東南亞國家協會（ASEAN）峰會，他迅速斡旋各項協議，昨天見證柬埔寨與泰國簽署擴大版停火協議，以及4項區域貿易協議。

    白宮表示，這些區域貿易協議架構並未減輕美國對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南徵收的高額關稅，儘管部分協議預留豁免空間。

    川普表示：「我們對東南亞各國的訊息很明確，美國百分之百與你們站在一起，並將致力於成為長久而堅實的夥伴。」

    在美中貿易談判方面，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，美中第5輪貿易談判已就關稅、稀土、大豆、TikTok等達成共識，為30日「川習會」提供了框架。

    川普與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天飛往日本訪問，中國高層官員與巴西、加拿大、歐盟理事會及東協11國領袖持續鞏固經濟夥伴關係，積極磋商貿易協議。

    中國官員預料將強調貿易多邊主義，並致力於強化區域關係，其他美國官員則會在盧比歐離開後繼續參與這場峰會。

    另外，由中國和東協主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）峰會也將在馬來西亞舉行。被譽為全球最大貿易集團的RCEP，涵蓋全球約3成的國內生產毛額，部分分析師認為，這將可能成為抵禦美國關稅壓力的潛在緩衝機制。

