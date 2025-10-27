東協峰會日菲敲定後勤支援協定 深化防務合作

日相高市早苗出席東協峰會期間，與各國就貿易、安全等議題進行交流。（法新社）

日本首相高市早苗26日在馬來西亞「東南亞國家協會」（ASEAN）峰會場邊，與菲律賓總統小馬可仕舉行雙邊會議，原則性同意簽署「物品勞務相互提供協定」（ACSA），允許菲律賓武裝部隊與日本自衛隊相互提供後勤支援。

菲律賓國家通訊社「菲律賓新聞社」（PNA）27日報導，日菲領袖對原則性同意簽署ACSA表示歡迎。高市早苗指出，一旦簽署協定，將有助強化日菲安全合作。不過，雙方暫未公布協定簽署時間表。根據程序，簽署後仍須雙方國會批准方可生效。

請繼續往下閱讀...

4月間，時任日本首相石破茂訪問馬尼拉時，兩國開始洽談ACSA，允許菲國武裝部隊與日本自衛隊在糧食、燃料、彈藥補給及運輸和醫療等服務上，相互提供支援。

菲律賓與日本分別在南海、東海面對中國的海上威脅，雙邊關係近年來漸趨緊密，去年7月簽署相互准入協定（RAA），今年9月生效。觀察人士認為，ACSA與RAA將相輔相成，提升菲律賓武裝部隊和日本自衛隊的聯合戰力。

日媒4月間另報導，時任日本防衛大臣中谷元向美國提出「單一戰區」（One Theater）構想，涵蓋東海、南海、朝鮮半島及周邊區域，以對抗潛在中國威脅；菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）對此表示支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法