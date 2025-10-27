為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    東協峰會日菲敲定後勤支援協定 深化防務合作

    2025/10/27 15:20 編譯孫宇青／綜合報導
    日相高市早苗出席東協峰會期間，與各國就貿易、安全等議題進行交流。（法新社）

    日相高市早苗出席東協峰會期間，與各國就貿易、安全等議題進行交流。（法新社）

    日本首相高市早苗26日在馬來西亞「東南亞國家協會」（ASEAN）峰會場邊，與菲律賓總統小馬可仕舉行雙邊會議，原則性同意簽署「物品勞務相互提供協定」（ACSA），允許菲律賓武裝部隊與日本自衛隊相互提供後勤支援。

    菲律賓國家通訊社「菲律賓新聞社」（PNA）27日報導，日菲領袖對原則性同意簽署ACSA表示歡迎。高市早苗指出，一旦簽署協定，將有助強化日菲安全合作。不過，雙方暫未公布協定簽署時間表。根據程序，簽署後仍須雙方國會批准方可生效。

    4月間，時任日本首相石破茂訪問馬尼拉時，兩國開始洽談ACSA，允許菲國武裝部隊與日本自衛隊在糧食、燃料、彈藥補給及運輸和醫療等服務上，相互提供支援。

    菲律賓與日本分別在南海、東海面對中國的海上威脅，雙邊關係近年來漸趨緊密，去年7月簽署相互准入協定（RAA），今年9月生效。觀察人士認為，ACSA與RAA將相輔相成，提升菲律賓武裝部隊和日本自衛隊的聯合戰力。

    日媒4月間另報導，時任日本防衛大臣中谷元向美國提出「單一戰區」（One Theater）構想，涵蓋東海、南海、朝鮮半島及周邊區域，以對抗潛在中國威脅；菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）對此表示支持。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播