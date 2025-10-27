為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    智利極右總統候選人卡斯特：將建邊境圍牆 非法移民須自費遣返

    2025/10/27 15:21 編譯孫宇青／綜合報導
    智利極右派總統候選人卡斯特26日表示，若他當選，將要求被驅逐的非法移民「自行支付」遣返費用。（法新社）

    智利極右派總統候選人卡斯特26日表示，若他當選，將要求被驅逐的非法移民「自行支付」遣返費用。（法新社）

    智利即將於11月16日舉行總統大選首輪投票，極右派總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）26日表示，若他當選，將要求被驅逐的非法移民「自行支付」遣返費用。

    《法新社》報導，民調顯示，3度參選的卡斯特目前以微幅差距落後左翼候選人賈拉（Jeannette Jara），但所有民調皆顯示，若選舉進入12月的次輪投票，卡斯特將輕鬆擊敗賈拉。

    在與其他7位候選人參加的電視辯論中，卡斯特重申若拿到執政，將「遣返所有無證移民」，「我們會請求他們離開這個國家」。不僅如此，他還提到會要求所有人必須「自行支付離開智利的機票」。

    智利近年外來移民人口急速增加，目前約有33萬名無證移民居住在智利，其中多數來自委內瑞拉。許多智利民眾認為，外來犯罪集團（尤其來自委內瑞拉者）導致暴力犯罪上升，這也使選民政治立場明顯右傾。

    卡斯特承諾，將在智利與玻利維亞之間的沙漠邊界修建一座美國總統川普式的圍牆，以阻止非法入境。

    這位59歲、育有9名子女的候選人曾在2021年總統選舉中贏得首輪投票，但第2輪敗給左翼前學生領袖、現任總統波里奇（Gabriel Boric）。

