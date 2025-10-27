為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    81歲老婦慘死秋田市稻田內 陳屍地附近曾被通報「熊出沒」

    2025/10/27 15:48 即時新聞／綜合報導
    日本今年熊襲事件頻傳，位於東北地區的秋田縣是「重災區」之一。（圖擷取自@kentasuzuki105 IG）

    日本今年熊襲事件頻傳，位於東北地區的秋田縣是「重災區」之一。（圖擷取自@kentasuzuki105 IG）

    日本今年熊襲事件頻傳，位於東北地區的秋田縣是「重災區」之一，知事直言事態已超出地方政府應對極限，因此請求防衛省出動自衛隊前來支援，引發各界關注。然而尚未等到防衛省回應，秋田縣今（27）日再度發生熊襲事件。

    綜合日媒報導，根據秋田縣警消透露，今日上有民眾在秋田市雄和萱地區一處農田內，發現一名81歲老婦人的遺體。警方到場發現，老婦人遺體明顯嚴重受損，加上安案發現場先前收到民眾通報「有熊出沒」，懷疑她是遭熊攻擊而死，目前正在進一步調查中。

    面對縣內越發嚴重的熊害問題，秋田縣知事鈴木健太坦言，目前事態已超出縣與市町村單位所能應對的範圍，加上地方第一線人員已瀕臨極限疲勞，讓他在昨（26）日於IG發文向中央政府求助，希望防衛省能出動自衛隊前來當地支援。

    對於鈴木健太的請求，日本官房長官木原稔在今日記者會表示，將由防衛大臣小泉進次郎與防衛省進行綜合評估，考量緊急性、不可替代性、公共利益等訴求後，再決定是否派遣自衛隊前往秋田縣進行支援。

    相關新聞請見：

    熊大量出沒殺傷民眾 日本秋田縣請求自衛隊出動
    是否出動自衛隊驅逐熊？ 日本官房長官︰將由防衛大臣評估決定

