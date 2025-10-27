為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川金會要上演？ 南韓總統府潑冷水：可能性不大

    2025/10/27 14:55 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普（左）與北韓領導人金正恩（右）2019年在兩韓非軍事區（DMZ）會面，川普也在此次會晤中，成為史上首位踏上北韓領土的在任美國總統。（路透資料照）

    針對美國總統川普亞洲行期間，是否可能與北韓領導人金正恩上演「川金四會」的揣測，南韓總統府27日公開潑冷水。根據路透報導，南韓總統國安顧問吳賢珠明確表示，她不認為兩位領袖近期內會面的可能性很高。

    吳賢珠對記者表示，儘管媒體多有揣測，但她並未掌握任何關於兩位領導人會面的具體資訊。她補充，韓方並未接獲華府要求安排美朝峰會，但若雙方有意願，韓方會做好準備。她也提及，2019年川普與金正恩在板門店的會面，也是在極短時間內敲定。

    除了美朝關係，吳賢珠也對本週即將登場的「李川會」成果，抱持謹慎態度。她坦言，在本週南韓總統李在明與川普的會談中，不太可能看到雙方達成最終的貿易協議。美韓兩國雖在7月達成初步貿易協議，但後續談判，特別是在一項高達3500億美元的投資計畫細節上，雙方仍存在分歧。

    川普本週將在南韓釜山出席亞太經濟合作會議（APEC）活動，並與李在明舉行峰會。此前，川普本人曾對媒體表示，他對與金正恩會面抱持開放態度，引發外界高度關注。

