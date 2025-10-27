川普訪日談什麼？ 美日峰會四大看點一次看懂

美國總統川普27日揮拳告別馬來西亞，搭機轉往亞洲行第二站日本。他此行將與日本首相高市早苗會談，並為後續與中國國家主席習近平的貿易談判預作準備。（法新社）

美國總統川普27日抵達日本訪問3天，將會晤日皇德仁、與新任首相高市早苗會談，並在美軍「喬治華盛頓號」航空母艦上發表演說。根據法新社分析，在這趟看似緊湊的行程背後，美日之間在駐軍費用、國防開支、貿易逆差與個人關係建立等4大議題上，正上演著複雜的角力。

一、美軍駐日費用要漲價？

東京是華府在印太區域最親密的盟友，雙方安保條約允許美軍在日本駐紮約6萬名兵力。然而，川普長期以來不斷抱怨此為「搭便車」，要求東京支付更多駐軍費用。他在第一任期時曾辛辣嘲諷，若美國遇襲，日本「根本不必幫我們」，只需「在索尼（Sony）電視上看戲」。此外，美軍在日本犯下的多起性侵案，也長年引發日本民間強烈不滿。

二、日本軍費還不夠多？

為因應與中國關係惡化及台海緊張局勢，長期奉行和平主義的日本正採取更強勢的軍事姿態，不僅向美國採購「戰斧」巡弋飛彈等具備「反擊能力」的武器，更計畫提前兩年，在本會計年度就達成國防預算佔國內生產毛額（GDP）2%的目標。然而，報導指出，美國官員希望日本能支出更多，甚至可能要求其比照北約成員國，將目標提升至GDP的5%。

三、貿易逆差怎麼補？

川普念茲在茲的貿易問題，仍是此行核心。儘管日本輸美商品的關稅已從威脅的25%降至15%，但日本的汽車出口仍在9月年減24%，對其經濟構成打擊。根據7月的貿易協議，日本承諾對美投資5500億美元，但白宮與東京對這筆資金的認定（直接投資或貸款擔保）仍有分歧。此外，華府也希望日本停止購買俄羅斯能源，轉而進口美國天然氣。

四、「搏感情」外交有效嗎？

為應對川普，高市早苗正師承已故前首相安倍晉三的「個人化外交」。川普行前便盛讚高市，並提及兩人與安倍的共同情誼。據傳，日本政府考慮採購100輛福特F-150皮卡，作為討好川普的「見面禮」。川普對此大讚高市「品味好，那是輛熱門卡車」。從安倍時代的金球桿，到如今的皮卡車，這種「搏感情」策略能否再次奏效，將是此次峰會的最大看點。

