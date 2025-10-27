工作是最佳良藥！壽司之神小野二郎百歲生日 誓言再捏5年壽司

「壽司之神」小野二郎（右）27日歡慶百歲生日。圖為東京都知事小池百合子（左）日前親赴其餐廳致贈敬老禮物，小野二郎開心回應。他在會中分享長壽秘訣就是「持續工作」。（美聯社）

曾連續十多年摘下米其林三星、為世界各國政要名流捏製壽司的日本傳奇「壽司之神」小野二郎，27日迎來了100歲生日。根據《美聯社》報導，即便已是百歲人瑞，這位被譽為全球最年長三星主廚的他，仍未準備好退休，並豪言計畫再工作5年，以「持續工作」作為他健康的唯一秘訣。

上個月，東京都知事小池百合子為小野二郎即將到來的百歲生日，獻上敬老禮物與證書，並問及他的長壽秘訣。小野回答：「就是工作。」他坦言：「我現在已無法每天到餐廳……但即便100歲了，只要可能，我仍會努力工作。我相信最好的藥就是工作。」

小野二郎於1925年出生，7歲就在餐廳當學徒，25歲成為壽司師傅，並於1965年在東京銀座1棟大樓的地下室，創立了僅有10個座位的「數寄屋橋次郎」壽司店。他將畢生都奉獻給對完美壽司的追求。

曾拒絕歐巴馬訂位 堅持熟客優先

小野二郎的傳奇，不僅在於其手藝，更在於其堅持。他最為人津津樂道的軼事之一，是在2014年，他甚至拒絕了日本政府為時任美國總統歐巴馬與首相安倍晉三的訂位。他回憶道：「我說不行，因為餐廳已經被熟客訂滿了，後來他們同意晚一點再來。」他笑著說：「不過（歐巴馬）非常享受壽司，我很高興。」其子小野禎一補充，歐巴馬在品嚐中腹鮪魚壽司時，還對他們微笑並眨了眨眼。

2012年，獲獎紀錄片《壽司之神：小野二郎的夢想》讓小野二郎的職人精神揚名全球。導演賈柏（David Gelb）回憶，最初他被這位傳奇的「莊重氣場」所震懾，但很快就被小野的幽默與善良所打動。「他非常風趣，也非常貼心。」賈柏說，當他花了1小時拍攝按摩章魚的過程時，小野還擔心他會拍出史上最無聊的電影，並跟他說如果想離開也沒關係。

子承父業 挑戰114歲新目標

他的餐廳自2007年起連續摘下米其林三星，直到2019年，因不再接受公眾預約，僅接待熟客或透過頂級飯店訂位，才從指南中移除。近年，小野二郎因手部較不靈活，僅為特別的客人服務，餐廳主要由長子小野禎一主理。

但這位百歲人瑞並未放棄，其子透露，小野在電視上看到日本最長壽男性以113歲高齡去世的新聞後，認為再多活13年「似乎是可行的」。小野二郎本人則說：「我的目標是114歲」。

