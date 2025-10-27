日相高市早苗外交「震撼教育」 28日直球對決川普

日本新任首相高市早苗。（路透資料照）

日本首位女首相高市早苗曾寫道，她期盼「有朝一日能以莊重的方式」與美國總統川普會面，如今「那一天」終於到來。根據美國有線電視新聞網（CNN）分析，高市本週二（28日）將在東京與川普舉行首次峰會，這不僅是她上任後在全球舞台上的第一場重大考驗，更被視為美日同盟走向的關鍵試金石。

對日本新領袖而言，此次峰會的賭注極高。CNN指出，儘管美日同盟是全球最堅實的夥伴關係之一，但高市有限的外交經驗，遇上川普的極度不可預測性，讓這場會晤充滿變數。在國內，高市所屬的自民黨仍未完全走出涉及企業政治獻金疑雲的腐敗醜聞，她的支持率雖高達71%，但如何維持這份支持將攸關其政治續航力。

川普在空軍一號受訪時表示，他盛讚25日與高市的通話「非常愉快」，並向記者形容她「很棒、很漂亮…而且非常友善」。

國防議題將是議程的重中之重。日本前政府承諾在2027年前將國防開支提升至GDP的2%，高市如今更希望將此一時程提前至2026年3月。然而，在日圓疲軟且高市推動減稅的背景下，如何籌措這筆龐大經費，仍是未知數。

貿易問題同樣棘手。川普重返白宮後，重燃關稅戰火，日本雖在同意對美投資5500億美元後，換取關稅從25%降至15%，但許多協議細節仍模糊不清，預料高市將尋求更多確定性。CNN指出，日本仍有約10%的液化天然氣依賴俄羅斯進口，這也是華府希望東京削減的項目。

師承「安倍學」的外交策略

為應對華府的複雜政治，高市已延攬多名資深官員入閣，包括近期主導關稅談判的前經產政務官赤澤亮正，以及多位在前首相安倍晉三政府時期，與川普建立起良好關係的前幕僚。華府顧問公司「亞洲集團」資深顧問西村林太郎分析：「這是向國內外傳達一個清晰的訊息，她試圖繼承安倍的思維路線。」

CNN分析認為，高市以往言論顯示其對中強硬的立場，這場峰會的結果，將揭示她會將多少其標誌性的鷹派言論，轉化為實際的執政方針。

