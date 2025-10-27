為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    是否出動自衛隊驅逐熊？ 日本官房長官︰將由防衛大臣評估決定

    2025/10/27 13:09 即時新聞／綜合報導
    日本官房長官木原稔在今（27）日在記者會表示，是否派遣自衛隊支援驅逐熊隻行動，將由防衛大臣小泉進次郎評估決定。（路透、歐新社資料照，本報合成）

    日本「熊害」問題越發嚴重，造成10死、百餘人受傷，位於重災區的秋田縣就多達54傷，當地知事直言此事已超過地方政府的應對極限，已於昨（26）日向中央政府提出「出動自衛隊」協助。日本官房長官木原稔則在今（27）日在記者會回應熊害問題，以及是否派遣自衛隊支援。

    綜合日媒報導，針對近期野生熊隻在秋田縣內全域，造成多起嚴重的人身傷害事件，秋田縣知事鈴木健太指出，已超出縣與市町村單位所能應對的範圍，加上地方第一線人員已瀕臨極限疲勞，因此他已向防衛省提出請求，希望能出動自衛隊前來支援。

    對於鈴木健太的請求與當地熊害情況，木原稔在記者會回應，過去（中央政府）也曾在地方政府請求下，以不妨礙自衛隊任務執行的前提下提供協助，因此是否派遣自衛隊將由防衛大臣（小泉進次郎）評估決定，政府則會依照相關程序，採取必要的應對措施。

    木原稔強調，中央政府將與地方政府維持密切合作，確保民眾的安全，並加強對野生動物的監控與管理。木原稔補充，目前相關部門正在評估熊出沒的頻率與地點，以制定更有效的防範措施，同時呼籲日本國民務必保持警惕。

    相關新聞請見：

    熊大量出沒殺傷民眾 日本秋田縣請求自衛隊出動

