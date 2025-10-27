為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    對法國第一夫人進行性別歧視騷擾 10人於巴黎受審

    2025/10/27 11:25 編譯謝宜哲／綜合報導
    有10人將在今（27）日將於法國巴黎受審，原因是他們對法國第一夫人碧姬進行性別歧視相關的網路騷擾。圖為碧姬。（法新社）

    有10人將在今（27）日將於法國巴黎受審，原因是他們對法國第一夫人碧姬進行性別歧視相關的網路騷擾。圖為碧姬。（法新社）

    有10人今（27日）將於法國巴黎受審，原因是他們對法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）進行性別歧視相關的網路騷擾。如果罪名成立，他們將面臨最高2年的監禁。

    根據法新社報導，這10名被告為8男2女，年齡在41歲至60歲之間。他們被控對碧姬進行網路騷擾。檢察官稱，他們被指控多次惡意評論碧姬性別和取向，甚至因她與法國總統馬克宏的年齡差距而稱她有戀童癖。

    長期以來，網路上流傳著碧姬出生時為男性的說法，其本名是她長兄的名字「尚米歇爾．特羅尼厄」（Jean-Michel Trogneux）。雖然碧姬多次針對這些惡意誹謗提起訴訟，但相關謠言仍在網路上持續發酵。

    這10名被告中包括41歲波爾松-阿特蘭（Aurelien Poirson-Atlan）。她在社交媒體上以薩甘（Zoe Sagan）的暱稱自稱公關人員，經常與陰謀論圈子有聯繫。

    被告還包括1名已被碧姬於2022年提起誹謗訴訟的女性，即51歲的德爾菲娜（Delphine J.）。她自稱是1名靈媒，化名為羅伊（Amandine Roy）。

    德爾菲娜2021年在YouTube發布1段與自稱獨立記者的雷伊（Natacha Rey）長達4小時的訪談。該訪談稱布麗吉特曾是名為「尚米歇爾．特羅尼厄」的男子，暗示她與兄長是同一個人。

    德爾菲娜與雷伊被勒令在2024年向碧姬及其哥哥支付賠償金，但判決在上訴後被推翻。碧姬隨後將此案提交至法國最高上訴法院。

    目前尚不清楚，碧姬是否會出席聽證會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播