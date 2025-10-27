對法國第一夫人進行性別歧視騷擾 10人於巴黎受審

有10人將在今（27）日將於法國巴黎受審，原因是他們對法國第一夫人碧姬進行性別歧視相關的網路騷擾。圖為碧姬。（法新社）

有10人今（27日）將於法國巴黎受審，原因是他們對法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）進行性別歧視相關的網路騷擾。如果罪名成立，他們將面臨最高2年的監禁。

根據法新社報導，這10名被告為8男2女，年齡在41歲至60歲之間。他們被控對碧姬進行網路騷擾。檢察官稱，他們被指控多次惡意評論碧姬性別和取向，甚至因她與法國總統馬克宏的年齡差距而稱她有戀童癖。

請繼續往下閱讀...

長期以來，網路上流傳著碧姬出生時為男性的說法，其本名是她長兄的名字「尚米歇爾．特羅尼厄」（Jean-Michel Trogneux）。雖然碧姬多次針對這些惡意誹謗提起訴訟，但相關謠言仍在網路上持續發酵。

這10名被告中包括41歲波爾松-阿特蘭（Aurelien Poirson-Atlan）。她在社交媒體上以薩甘（Zoe Sagan）的暱稱自稱公關人員，經常與陰謀論圈子有聯繫。

被告還包括1名已被碧姬於2022年提起誹謗訴訟的女性，即51歲的德爾菲娜（Delphine J.）。她自稱是1名靈媒，化名為羅伊（Amandine Roy）。

德爾菲娜2021年在YouTube發布1段與自稱獨立記者的雷伊（Natacha Rey）長達4小時的訪談。該訪談稱布麗吉特曾是名為「尚米歇爾．特羅尼厄」的男子，暗示她與兄長是同一個人。

德爾菲娜與雷伊被勒令在2024年向碧姬及其哥哥支付賠償金，但判決在上訴後被推翻。碧姬隨後將此案提交至法國最高上訴法院。

目前尚不清楚，碧姬是否會出席聽證會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法