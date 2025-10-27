解放軍9上將遭「雙開」五大意義 學者：人事呈真空狀態

台師大公領系教授黃信豪今日表示，共軍五大戰區、軍委許多關鍵崗位出缺，人事呈現真空狀態。（記者陳鈺馥攝）

中共四中全會上週四閉幕，政治大學國關中心今日召開解讀中共「20屆四中全會」與「紀念台灣光復80週年」座談會。關於解放軍9上將遭「雙開」開除黨籍、軍籍，學者分析，共軍五大戰區、軍委許多關鍵崗位出缺，人事呈現真空狀態。

被開除中國共產黨黨籍、軍籍的解放軍9名上將，包括中央軍委副主席、中央政治局委員何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華，軍委政治工作部原常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌，東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春寧。

請繼續往下閱讀...

台師大公領系教授黃信豪在座談會上表示，這次四中全會是否破例審議5年規劃，過去通常是五中全會審議，此次改為四中全會非與中國經濟嚴重衰退有關，研判是跟三中全會延遲召開有關。

黃信豪指出，關於9上將案的四個意義，一、多出身於原南京軍區、東部戰區、東南幫覆滅。二、何衛東是任內被開除黨籍的軍委副主席。三、火箭軍組建以來有四任司令員皆落馬。四、政治工作部近4任有3任被查辦或去世。五、共軍五大戰區、軍委許多關鍵崗位出缺，人事呈現真空狀態。

黃信豪分析，張升民增補為中央軍委會副主席，但沒有進入政治局。遞補的11名中央委員，軍方直接被跳過，大多是2023年後被提拔的幹部，最年輕為1970年生，軍方被大規模被排除在決策圈外。

黃信豪認為，9上將的開除黨籍處分，應該是習近平的主導，屬於強人的權威展示，但也有人解讀是張又俠的反撲，但非常明確是會影響黨軍關係。他形容，四中全會的缺席率創文革以來新低，整個軍隊高層不是已經落馬，就是在被調查的路上。

黃信豪也說，「十五五」規劃是強調目標延續，但經濟目標越來越模糊，政治目標越來越具體，「十五五」規劃的本質是鞏固政治安全，屬於2035年的戰略目標「鞏固期」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法