複製熊貓模式！中國改推「金絲猴外交」 藍臉美猴王本尊首度旅歐

藍面金毛的中國金絲猴，被北京視為繼「熊貓外交」後，推動全球軟實力的新王牌。圖為攝於中國湖北省神農架國家公園的金絲猴。（美聯社）

在「熊貓外交」之後，中國正悄然推出新一波的動物外交代表。根據美聯社報導，中國獨有、瀕臨絕種的金絲猴，已首次被租借至歐洲的動物園，外界視此為北京延續其全球軟實力攻勢的下一步。今年四月與五月，三隻金絲猴已分別運抵法國與比利時的動物園，展開為期10年的租借計畫。

此次租借完全複製了「熊貓外交」的模式，由負責協調熊貓交換的同一官方機構監督。歷史上，中國於1984年將贈送貓熊改為租借，海外動物園每年需向中方支付款項，部分用於棲地保育。然而，這種模式也引發動保人士的批評。紐約大學生物倫理學家塞博（Jeff Sebo）指出，長途運送動物及其後代，可能對牠們造成巨大壓力，質疑此舉是否僅為地緣政治或戰略目標服務，而犧牲了動物個體的福利。

金絲猴以其獨特的蓬鬆橘色長毛、淡藍色臉孔及覆蓋手腳的厚毛而聞名，是中國中部寒冷山區的特有種。相較於熊貓，金絲猴在中國藝術與文化中擁有更為深厚的根源，不僅出現在無數畫作中，更是古典文學的要角，其中最著名的便是16世紀小說《西遊記》中機智的「美猴王」。

儘管同被視為國寶，但兩種動物的文化份量顯有不同。加州聖瑪麗學院環境歷史學家宋斯特（Elena Songster）指出，只有猴子在中國文化中擁有深厚根基。

軟實力新招？專家：可愛無害的入門磚

費城聖約瑟夫大學中國歷史學家卡特（James Carter）分析，在當前全球緊張局勢加劇的時代，「我認為熊貓是一個非常有用的入門磚。」他解釋：「熊貓為人們思考中國的正面事物，提供了一個機會，牠們很可愛，不會做任何壞事。」

然而，熊貓的魅力部分源於其「可愛討喜」的外表與巧妙的外交包裝。密蘇里大學中國歷史學家白素珊（Susan Brownell）則認為，相較之下，「中國的金絲猴尚未成為全球偶像，但未來或許有潛力。」

目前，抵達法國波瓦爾（Beauval）動物園與比利時天堂（Pairi Daiza）動物園的這幾隻金絲猴，是全亞洲以外僅有的個體。牠們能否複製熊貓的成功，成為北京軟實力的新王牌，仍有待觀察。

圖為七月運抵比利時天堂動物園（Pairi Daiza）的中國金絲猴。牠們是首批離開亞洲、擔綱「金絲猴外交」任務的國寶級動物。（美聯社）

