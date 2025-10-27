阿根廷中期選舉 川普盟友米雷伊領導自由進步黨獲勝

阿根廷總統米雷伊在26日舉行的中期選舉中，於全國關鍵選區取得決定性勝利。（美聯社）

阿根廷總統米雷伊領導的自由進步黨（La Libertad Avanza）在26日舉行的中期選舉中，於全國關鍵選區取得決定性勝利，讓米雷伊得以繼續推進經濟改革。

根據《美聯社》報導，阿根廷當地媒體稱，自由進步黨在全國選舉中贏得了40.84%的選票，贏得近一半的眾議院席位。該數據基於阿根廷選舉部門統計的選票，目前已統計超過90%。

請繼續往下閱讀...

相較之下，左翼民粹主義反對派裴隆主義（Peronism）的得票率為31.7%。

初步結果還顯示，自由進步黨在26日舉行的改選參議院3分之1席位的8個省中贏得了6個。

此數據超過分析師對選舉結果的預測。政治分析師貝倫斯坦 （Sergio Berensztein） 說「我們的政府選舉結果比民意調查預測的要好許多。」

值得注意的是，美國總統川普先前曾聲稱，如果米雷伊的政黨在此選舉中敗給裴隆主義陣營，他可能會撤銷對阿根廷提供的200億美元（約6150.3億台幣）財政援助。

另外阿根廷選舉當局報告稱，26日的投票率略低於68%，是自1983年阿根廷恢復民主後的最低投票率之一。

米雷伊是川普的重要意識形態盟友，在阿根廷數十年的預算赤字和保護主義之後，他大幅削減了政府開支，並推行了經濟自由化。

自由進步黨在選舉之前只擁有眾議院的37個席位和參議院的6個席位，因此該黨需要從選舉中獲得足夠國會席位，才能讓米雷伊繼續推進他的經濟改革，並確保獲得美國的援助方案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法