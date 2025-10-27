哈瑪斯擴大搜尋人質遺體行動 川普稱密切關注情況發展

哈瑪斯26日表示，已擴大在加薩走廊搜尋人質遺體的行動。（美聯社）

哈瑪斯26日表示，已擴大在加薩走廊搜尋人質遺體的行動。此前一天，埃及派遣專家小組和重型設備協助搜尋人質。

根據美聯社報導，哈瑪斯加薩負責人哈亞（Khalil al-Hayya）26日指出，該組織已開始在新地區搜尋剩餘13名人質的遺體。此前哈瑪斯一再聲稱，由於大規模破壞，尋回遺體的工作面臨挑戰。

2名埃及官員表示，一支埃及隊伍攜帶包括挖土機和推土機在內的設備於25日進入加薩，這是調解員鞏固停火努力的一部分。

美國總統川普25日警告稱，他正「密切關注」情況發展，以確保哈瑪斯在未來48小時內歸還更多遺體。他在社交媒體上說「有些遺體難以找到，但有些遺體他們（哈瑪斯）現在可以歸還。但出於某種原因，他們沒有歸還。」

依據加薩停火協議，哈瑪斯必需盡快歸還所有以色列人質遺體。以色列已同意每收到1具以色列人質遺體，將歸還15具巴勒斯坦人遺體。哈馬斯已歸還15具人質遺體，但5天來未再交出任何遺體。以色列已歸還195具巴勒斯坦人遺體，其中許多身分未明。

另外加薩停火協議未來還有更複雜步驟，包括解除哈瑪斯的武裝和戰後對飽受飢荒之苦的加薩走廊進行治理。目前聯合國及其合作夥伴敦促以色列允許更多人道援助進入加薩，以緩解加薩的危機。

