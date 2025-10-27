為討川普歡心？日相高市早苗出奇招：買美製F-150皮卡

圖為美國福特（Ford）F-150皮卡。日本新任首相高市早苗傳出有意採購此型車款，作為對美外交的「見面禮」，盼能以此奇招博取美國總統川普歡心，為棘手的貿易談判鋪路。（美聯社資料照）

美國總統川普27日抵達日本訪問，甫上任的日本首相高市早苗，正賭上其首次外交秀的成敗，試圖透過建立友好的個人關係，來緩解與川普的貿易緊張。根據美聯社報導，這場外交攻略的關鍵奇招，可能是一項看似不切實際、卻極具象徵意義的提議：由日本政府採購一支福特（Ford）F-150皮卡車隊。

對日本首位女首相高市而言，這是一場艱鉅的外交考驗。川普在飛往亞洲的專機上聽聞此事後，顯然相當受用，他對記者大讚高市：「她品味不錯，那是輛熱門卡車。」川普似乎已準備好喜歡這位日本新領袖，他在專機上說：「我認為她會很棒，她是安倍先生的好朋友，而安倍是個偉大的人。」

請繼續往下閱讀...

高市正積極師承已故前首相安倍晉三的「搏感情」外交術。安倍2016年曾在川普當選後，贈送一支高級高爾夫球桿作為賀禮。高市在上週六與川普通話時，便不斷強調自己是安倍的門生，並稱讚川普斡旋加薩停火的功績。

在熱情款待的表象之下，是應對川普關稅政策的艱困談判。川普希望盟邦購買更多美國商品，並承諾在美國投資設廠。而此次美日峰會，正值川普即將於週四在南韓會晤中國國家主席習近平前夕，時機格外敏感。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）日本問題專家戈韋拉（Kristi Govella）分析：「川普可能也想藉由展示美日關係的穩固，來強化他對抗習近平的籌碼。」

美日兩國都試圖限制中國的製造業野心，因為中國在電動車、人工智慧與先進晶片領域的崛起，可能削弱美日經濟。日本前政府雖已同意對美投資5500億美元，換取川普將關稅從25%降至15%，但雙方仍在投資細節上角力。

皮卡外交的象徵與疑慮

對川普而言，福特皮卡行駛在東京街頭的景象，將是強烈的象徵意涵。川普政府長期抱怨美國汽車被排斥在日本市場之外。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）九月受訪時，甚至曾半開玩笑地稱，雪佛蘭（Chevys）不受歡迎，是因為那是日本黑道愛用的車。

然而，F-150的寬大車體能否適應東京的狹窄街道，仍是一大問題。《日經新聞》報導，高市可能會安排在川普能看到的地方展示F-150。學者認為，過度延續安倍風格，恐限制高市建立個人領導風格。

華府顧問公司「亞洲集團」日本專家西村林太郎指出，這雖能讓她有個響亮的開局，卻可能不利於她建立屬於自己的領導風格。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法