傻眼！PTT嗨翻習近平英文講得很好 結果是AI生成

以AI生成的習近平講英文影片，讓PTT藍白粉嗨翻。（圖擷自「乳透社·小池塘Winnie the Pool」YT頻道）

竟然有人上當！YouTube頻道「乳透社·小池塘Winnie the Pool」，專門上傳惡搞中國領導人習近平的影片，過去曾以AI生成習流暢說出英文的內容，沒想到近來流傳到PTT八卦板後，不少藍白粉鄉民嗨翻直呼習近平英文講得很好，讓察覺出這是AI的網友相當傻眼。

「乳透社·小池塘Winnie the Pool」的影片標題，指稱「2023.11.15習近平在美國舊金山全程以英文演講」，但後面有標註AI，不知為何會被當成真實影片轉傳到PTT，藍白粉鄉民們見狀紛紛留言，直指習近平這次演講說得真好，還有人分析這是純正英文口音。

在面臨其他網友質疑是AI時，藍白粉連忙拿出「證據」反擊，例如將影片丟給AI認證不是AI生成，或者是指稱習近平擁有北京清華大學博士學歷、有去美國念過書，講得一口流利英文並不意外，還有人狠酸「一堆蠢鳥崩潰，堅持是假影片」。

許多知道真相的網友看到藍白粉被騙紛紛笑破肚皮，除了建議他們擦亮眼睛看清楚標題標示的AI之外，還點出影片畫面相當不自然，麥克風竟然會突然消失又出現等情況。

據了解，習近平雖然聲稱取得北京清大博士學位，但外界一直質疑他其實只有小學生學歷。另外，習近平2023年8月在南非出席金磚五國峰會時，由於翻譯被攔下一時之間愣在原地不知所措，當時曾引發不少關注。

