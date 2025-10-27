美航艦南海演訓 2軍機30分鐘內先後墜毀

美海軍航空母艦「尼米茲號」26日發生兩起墜機事件，所幸兩機共5名機組員全數獲救。（法新社）

美國海軍航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz）26日發生兩起墜機事件，而兩起事件前後竟然只相隔30分鐘，所幸兩機共5人都全數獲救，目前美國海軍正調查事發原因。

根據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）報導，「尼米茲號」26日在南海進行例行性演訓時，一架 F/A-18F「超級大黃蜂」戰機與一架 MH-60R「海鷹」直升機分別墜毀，兩起事件前後僅相隔約半小時。

請繼續往下閱讀...

美國海軍太平洋艦隊聲明指出，在當地時間26日下午2點45分左右，一架隸屬於第 73直升機海上打擊中隊的「海鷹」直升機，在執行例行任務時墜入南海，搜救單位安全地救起3名機組人員。

到了下午3點15分，一架隸屬於第22戰鬥攻擊機中隊中隊的雙座型F/A-18F「超級大黃蜂」戰機，從尼米茲號起飛後墜毀，機上兩人均成功彈射，後續由搜救單位安全救起。太平洋艦隊表示，目前兩機5名機組人員的狀況均穩定，此事件正由相關單位調查中，釐清事發原因。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法