為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    巴西總統：立即與美國商討關稅解決方案

    2025/10/26 22:45 中央社
    美國總統川普與巴西總統魯拉今天在東協峰會場邊舉行會談。（路透）

    美國總統川普與巴西總統魯拉今天在東協峰會場邊舉行會談。（路透）

    巴西總統魯拉今天表示，他已與美國總統川普（Donald Trump）舉行一場具有正面意義的會談，強調雙方團隊將「立刻」開始討論關稅和其他事宜。

    路透社報導，馬來西亞吉隆坡正在舉辦東南亞國家協會（ASEAN）峰會，川普與魯拉今天在峰會場邊舉行會談，試圖化解兩國緊張關係。川普8月初大幅調升巴西輸美商品關稅稅率至50%，導致雙方關係緊張。

    魯拉會談後在社群媒體平台X發文說：「我們都同意雙方團隊將立即會面，積極商討方法以解決巴西面臨的關稅和制裁。」

    川普稱巴西政府對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）進行政治「獵巫」，並將關稅措施與此事掛勾。

    美國政府之前制裁數名巴西官員，包含最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes），原因是他審理波索納洛密謀政變一案並判決罪名成立。

    不過，川普在今天會談前表示，他有望與魯拉達成部分協議，「我認為我們應能為兩國達成一些相當不錯的協議」。

    魯拉先前形容美國調高關稅是一個「錯誤」，並指出美國過去15年對巴西累計享有4100億美元貿易順差。

    巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）表示磋商將立刻展開，巴西預計今天會見美方代表團。

    維艾拉告訴媒體：「我們將訂定磋商時程和確定討論哪些產業，以利談判推進」，並補充說巴西已要求美方在談判期間暫緩實施關稅。

    然而，目前尚不清楚美國是否同意這項請求。維艾拉強調：「我們期盼未來幾週內，就美方目前對巴西徵收關稅的各產業完成雙邊談判。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播