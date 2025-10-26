巴西總統：立即與美國商討關稅解決方案

美國總統川普與巴西總統魯拉今天在東協峰會場邊舉行會談。（路透）

巴西總統魯拉今天表示，他已與美國總統川普（Donald Trump）舉行一場具有正面意義的會談，強調雙方團隊將「立刻」開始討論關稅和其他事宜。

路透社報導，馬來西亞吉隆坡正在舉辦東南亞國家協會（ASEAN）峰會，川普與魯拉今天在峰會場邊舉行會談，試圖化解兩國緊張關係。川普8月初大幅調升巴西輸美商品關稅稅率至50%，導致雙方關係緊張。

魯拉會談後在社群媒體平台X發文說：「我們都同意雙方團隊將立即會面，積極商討方法以解決巴西面臨的關稅和制裁。」

川普稱巴西政府對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）進行政治「獵巫」，並將關稅措施與此事掛勾。

美國政府之前制裁數名巴西官員，包含最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes），原因是他審理波索納洛密謀政變一案並判決罪名成立。

不過，川普在今天會談前表示，他有望與魯拉達成部分協議，「我認為我們應能為兩國達成一些相當不錯的協議」。

魯拉先前形容美國調高關稅是一個「錯誤」，並指出美國過去15年對巴西累計享有4100億美元貿易順差。

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）表示磋商將立刻展開，巴西預計今天會見美方代表團。

維艾拉告訴媒體：「我們將訂定磋商時程和確定討論哪些產業，以利談判推進」，並補充說巴西已要求美方在談判期間暫緩實施關稅。

然而，目前尚不清楚美國是否同意這項請求。維艾拉強調：「我們期盼未來幾週內，就美方目前對巴西徵收關稅的各產業完成雙邊談判。」

