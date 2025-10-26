美不排除擴大制裁俄銀行、石油基設 籲歐洲跟進

消息透露，美國總統川普有意進一步針對俄國銀行和石油基礎設施實施制裁。（彭博）

隨著俄羅斯總統持續拖延結束莫斯科在烏克蘭的戰爭，美國總統川普的失望之情溢於言表，表明除非烏俄能夠達成和平協議，否則不會與俄羅斯總統普廷會面。不僅如此，美國還可能對俄實施更多銀行業務和石油的制裁，川普也願意支持聯邦參議院的對俄制裁法案，同時希望歐洲一起擴大施壓俄國。

《路透》26日引述一位美國官員和另一位知情人士透露，如果普廷繼續以拖待變，川普政府已準備好對俄國經濟的關鍵領域實施更多制裁。美國官員也告訴歐洲政府，他們支持歐盟使用凍結的俄國國有資產為基輔採購美國武器，而華府方面也已就利用在美國持有的俄國資產支持烏戰展開初步內部對話。雖然目前尚不清楚華府是否會在短期內真正實施這些措施，但這表明川普政府內部已有一套完善工具，可進一步對俄擴大制裁力度。

川普自我定位為全球和平締造者，但他承認，試圖結束烏俄長達3年多的戰爭比他預想的要困難得多。川普廿五日在飛往亞洲途中停留卡達杜哈時表示，除非烏俄有可能達成和平協議，否則他不會再與普廷，「我不會浪費時間」。眼看川普對普廷的態度在妥協和憤怒之間擺盪，歐洲盟友紛紛盼望川普繼續對莫斯科施壓。不過，川普也希望看到歐洲國家對俄國採取下一個重大舉措，例如額外制裁或關稅。

據了解，美國準備採取的一些額外制裁措施，乃針對俄國銀行業及用於將石油輸送到市場的基礎設施。烏克蘭官員近日提出的可能措施，包括將所有俄國銀行與全球美元體系隔離，但尚不清楚美方是否認真考慮烏方的請求。部分美國參議員正在重新推動一項長期擱置的兩黨制裁法案，而一位了解政府內部動態的人士表示，先前態度猶疑的川普，如今願意支持該法案。

