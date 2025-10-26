為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    怒轟高市早苗「去死」！日本91歲名嘴被炎上 15年長壽節目永久停播

    2025/10/26 20:56 即時新聞／綜合報導
    高齡91歲的資深政治評論家田原總一朗，19日在主持政論節目中，脫口怒轟要高市早苗「去死」，引爆全網炎上。（圖擷取自@taka_peace369 社群平台「X」）

    高齡91歲的資深政治評論家田原總一朗，19日在主持政論節目中，脫口怒轟要高市早苗「去死」，引爆全網炎上。（圖擷取自@taka_peace369 社群平台「X」）

    自民黨總裁高市早苗在本月21日，正式當選成為日本史上第一位女首相，消息引發各界關注，也讓反對高市早苗政治立場、性別等人士或團體，大幅進行偏頗的激進攻擊。其中，日本資深政治評論家田原總一朗在主持15年的政論節目上，脫口怒轟要高市早苗「去死」，立即引爆全網炎上，電視台事後緊急宣布永久停播該節目。

    綜合日媒報導，高齡91歲的田原總一朗，從2010年開始，擔任朝日電視台旗下衛星電視台「BS朝日」的政論節目《激論！交火》（激論!クロスファイア）主持人，開播至今超過千集，是相當著名的長壽政論節目。然而，該節目在19日的內容，田原總一朗針對高市早苗進行強烈批判，甚至脫口說出引發軒然大波的不當言論。

    從影片顯示，現場2位嘉賓討論高市早苗反對「夫婦別姓」（結婚夫妻不同姓氏）的議題時，田原總一朗突然激動插話「我只想叫那傢伙去死（あんな奴は、死んでしまえと言えばいい）」，發言讓嘉賓當場錯愕。節目播出後，也令日本民眾譁然，紛紛打電話、湧入電視台社群媒體帳號留言抗議，同時怒斥電視台對預錄節目的內容未做好把關工作。

    起初BS朝日公開表示，已在21日對田原總一朗發出「嚴重警告」，對方也表示會在在下一集節目中道歉。然而民眾不買單，輿論持續在網上發酵，讓田原總一朗終於在23日發文道歉，「我的發言本意，是想要嚴格鞭策在野黨，結果卻表現得極度不恰當，我對此深感後悔，真的非常抱歉。」

    而連日接受到大量抗議的BS朝日，在24日召開臨時董事會，同日宣布永久停播《激論！交火》，並且對節目負責人、導播及製作人進行懲戒處分。今（26）日晚間，田原總一朗發布一段影片，他在鏡頭前再次為自己節目中發表的不當言論致歉，同時也向被他針對攻擊的高市早苗，以及長期收看節目的觀眾與相關人員低頭道歉。

    自民黨總裁高市早苗在本月21日，正式當選成為日本史上第一位女首相。（彭博）

    自民黨總裁高市早苗在本月21日，正式當選成為日本史上第一位女首相。（彭博）

