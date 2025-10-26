為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    庫德族武裝團體PKK部隊 從土耳其撤至伊拉克北部

    2025/10/26 17:12 編譯張沛元／綜合報導
    與土耳其政府對抗多年的庫德工人黨26日在伊拉克北部山區舉行解除武裝儀式，宣布將其所有戰士從土耳其撤至伊北。（路透）

    與土耳其政府對抗多年的庫德工人黨26日在伊拉克北部山區舉行解除武裝儀式，宣布將其所有戰士從土耳其撤至伊北。（路透）

    與土耳其政府對抗40多年的「庫德工人黨」（Kurdistan Workers Party，PKK）26日表示，正將其所有戰士從土耳其撤至伊拉克北部，並呼籲土國政府採取法律措施以捍衛和平進程。

    根據人在現場的法新社記者，在於伊拉克北部甘迪爾（Qandil）地區舉行的1場解除武裝儀式上，PKK宣讀聲明，表示該組織「正在落實將所有戰士從土耳其境內撤出」。PKK還公佈1張照片，顯示有25名戰士（其中有8名女性），已從土耳其前往伊北。

    PKK今年5月正式放棄長達40年的武裝鬥爭，目前正在從武裝叛亂組織轉型為民主政治團體；該組織也呼籲土國政府，採取推動此一和平進程的必要措施。

    土國與PKK之間的和平曙光乍現於1年前，安卡拉當局當時提議，可以釋放被囚禁在土國監獄的PKK創始人歐加蘭（Abdullah Ocalan），條件是歐加蘭宣布PKK終止叛亂。

    今年2月，歐加蘭呼籲PKK解除武裝並解散；PKK在5月決定解散，7月於伊拉克北部山區舉行象徵性儀式，銷毀首批武器。

    PKK在26日的聲明中說，和平進程所需的法律與政治步驟，以及參與民主政治所需的自由與民主整合的相關法律，「必須立即到位」。

    PKK創設於1978年，1984年起在土國發動叛亂，最初目的是建立1個獨立的庫德族國家，稍後轉為尋求讓庫德族享有更多權利與有限自治。PKK發動叛亂衝突的地點多為以庫德族人口為主的土國東南部鄉間，但也曾攻擊土國首都安卡拉與大城伊斯坦堡；多年叛亂造成4萬多人死亡，大部分是PKK戰士。

