    首頁 > 國際

    美國籌組加薩維和部隊 以色列拒絕土耳其參與

    2025/10/26 16:59
    美國務卿魯比歐準備從以色列飛往卡達首都多哈，在飛機上揮手致意。（路透社）

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）10月25日在卡達首都多哈表示，美方正擬定一項方案，計畫由聯合國或國際協議授權、多國維和部隊進駐加薩走廊，並將於稍後在卡達進行相關磋商。

    據路透社報導，魯比歐表示：「許多有意參與這項行動的國家──無論提供資金、人力或兩者兼具──其國內法要求須有聯合國決議或國際協議，才能合法參與。我們已有完整團隊在擬定該框架。」他還提到，美國正與卡達、埃及、印尼、阿塞拜疆等多國接觸，尋求更多國家參與該行動。

    根據白宮政策，這支多國部隊旨在為加薩走廊建立「穩定」與「安全」環境，配合此前達成的停火協議。美方也向阿拉伯國家呼籲提供資金與部隊參與。目前該方案仍處於磋商階段，而以色列已明言拒絕允許土耳其部隊參與。

    此外，魯比歐強調，成員國必須是「以色列能接受的國家」，以確保以色列的安全與控制權益不受削弱。據悉，美方亦在推動一項20點和平計畫，計畫內容包括拆除哈瑪斯的軍事設施、引入國際穩定力量，並逐步促成以色列撤軍。

