荒唐陰謀論成真？ 法第一夫人稅務網站 驚見遭改成這個男人名字

47歲馬克宏（右）與72歲碧姬（左）相差25歲的師生戀常為人所津津樂道。（法新社檔案照）

針對法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）的惡毒陰謀論延燒多年，如今竟滲透進法國政府的官方系統！根據比利時《自由報》報導，碧姬的官方稅務網站個人資料，赫然被篡改為男性姓名「尚米歇爾．特羅尼厄」（Jean-Michel Trogneux）。法國總統府愛麗舍宮已對此展開調查，並鎖定兩名嫌疑人，碧姬更被迫考慮提交基因證據以證清白。

這場荒唐的陰謀論已在網路流傳數年，主要論點聲稱碧姬出生時為男性，其本名就是她長兄的名字「尚米歇爾．特羅尼厄」，亦即謠言暗示她與兄長根本是同一個人。儘管布莉姬已多次針對這些惡意誹謗提起訴訟，但相關謠言仍在網路的陰謀論圈子中持續發酵，成為對馬克宏政府最惡毒的人格攻擊之一。

根據法國BFMTV電視台的紀錄片披露，碧姬的幕僚長波梅（Tristan Bomet）證實，約在1年多前，碧姬登入法國政府稅務網站「impots.gouv.fr」的個人帳戶時，竟發現自己的姓名欄被改成「尚米歇爾，人稱碧姬．馬克宏」。

波梅表示：「當下你絕對會徹底驚呆。我跟她一起重新操作了一遍，結果還是一樣。」波梅強調，這種修改在正常情況下是不可能的，「任何傳統的外部操作，照理說都無法辦到。」愛麗舍宮對此高度重視，認定這是一次嚴重的資安攻擊與惡意誹謗，碧姬隨即提起申訴，促使當局展開刑事調查。

為證清白 碧姬將提基因證據

面對這場已從網路謠言升級為官方資料竄改的攻擊，碧姬決定採取更激烈的反制手段。除了對此次篡改事件提告外，她先前也已宣布，為了徹底終結謠言，她將在法庭上提交自己的基因檢測報告，以「科學證據」正面回擊外界對其生理性別的質疑。

