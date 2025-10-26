GDP僅600億！ 東帝汶加入東協 總理喜喊「美夢成真」

東帝汶總理古斯茂（Xanana Gusmao）表示，該國加入東協堪稱「美夢成真」。（彭博）

今年東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會的亮點之一，是該組織睽違26年再次迎來新成員東帝汶，東帝汶總理古斯芒（Xanana Gusmao）直言這是「美夢成真」，「今天，我們創造了歷史」。

《美聯社》報導，古斯芒在東協峰會上表示，東帝汶是一個「彈丸小國」，能夠加入東協，「對東帝汶人民來說，這不僅是一個美夢成真，更是對我們前進歷程的有力肯定。這條歷程充滿韌性、決心和希望。」

東帝汶是世界上最貧窮的國家之一，人口僅140萬，國內生產毛額（GDP）僅約20億美元（約616億台幣），加入東協這個擁有約6.8億人口、經濟規模達3.8兆美元（約117兆台幣）的經濟共同體，可以幫助該國多元發展，而非僅靠天然氣、石油出口。

擔任東協輪值主席國的馬來西亞首相安華表示，東帝汶的加入「使東協大家庭更加完整，肯定了我們共同的命運和深厚的區域親緣關係」。

他表示，東協的目標是「追求既有韌性又公平的成長，並保障子孫後代的福祉」。

分析指出，東帝汶是東南亞地區最年輕、最貧窮的國家之一，而東協接納東帝汶展現出「包容性和適應性，尤其是在地緣政治動盪時期」；在保護主義抬頭的背景下，東協的擴張體現其對區域主義、開放性和平等參與的承諾。

