東協峰會雙喜臨門！ 東帝汶成新成員 川普見證泰柬簽署和平協議

美國總統川普（右）26日在吉隆坡東協峰會場邊鼓掌，見證泰國總理阿努廷（左）與柬埔寨總理洪馬內（中）握手並展示簽署的和平協議。（法新社）

東南亞國家協會（ASEAN）26日在馬來西亞吉隆坡召開年度峰會，正式接納東帝汶成為第11個成員國，為該組織自1990年代以來首次擴員。根據美聯社報導，東帝汶總理古斯芒（Xanana Gusmao）稱此為「實現的夢想」，象徵這個歷經殖民與戰火的小國，終於融入區域大家庭。

在開幕儀式上，東帝汶國旗與其他10國旗幟一同升起，場面莊嚴。古斯芒致詞指出，這是東帝汶人民「韌性與希望之旅」的里程碑。東協輪值主席國馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）表示，東帝汶的加入「完整了東協大家庭，體現我們共同的命運與區域親情」。

分析人士指出，東協此舉不僅象徵包容，也在全球保護主義抬頭之際，強化區域主義與經濟合作信號。馬來西亞戰略與國際研究所學者陳安琪（Angeline Tan）認為，此次擴編展現東協對「開放與平等參與」的堅持。

東帝汶是東南亞最年輕且最貧窮的國家，人口約140萬、GDP僅約20億美元。它的加入，意味可共享東協6.8億人口、3.8兆美元經濟體的市場機會。不過挑戰仍大。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）學者林喬安（Joanne Lin）指出，東帝汶行政與制度能量不足，未來仍需仰賴東協與各國技術、財政支援。

這個夾在印尼與澳洲之間的國家，曾被葡萄牙統治逾400年，1975年宣布獨立後9天即遭印尼入侵，經歷24年佔領與戰亂，直到2002年在聯合國監督下恢復獨立。今日的東帝汶仍面臨高失業與貧窮，約42％人口生活在貧困線以下。

川普見證 泰柬簽署停火協議

峰會另一焦點是美國總統川普現身，見證泰國與柬埔寨簽署擴大版邊境停火協議。據美聯社報導，該協議由川普於今夏斡旋促成，旨在結束兩國邊境衝突。川普表示：「那裡曾有很多殺戮，但我們很快就阻止了。」

協議內容包括泰國釋放18名柬埔寨俘虜，並撤除邊境重型武器。川普形容這是「意義重大的一天」，並透露將與泰、柬及馬來西亞簽署經濟合作協議。包括中國國務院總理李強、日本首相高市早苗等多國領袖也出席此次峰會，見證東協的歷史性擴張與區域和平新局。

