川普亞洲行首站抵馬來西亞 貿易戰休兵全看「川習會」結果

美國總統川普（右）26日於馬來西亞吉隆坡，在東協峰會場邊見證和平協議簽署儀式。圖中同台者為柬埔寨總理洪馬內（中）與泰國總理阿努廷（左）。（美聯社）

美國總統川普26日飛抵馬來西亞，展開他重返白宮後首次亞洲訪問行程的第一站，此行最終將與中國國家主席習近平舉行備受矚目的高風險貿易談判。根據法新社報導，川普預計在行程的最後一天於南韓會晤習近平，試圖為重創全球兩大經濟體的貿易戰達成協議。川普在離開華府時更拋出震撼彈，稱他對與北韓領導人金正恩會面持開放態度。

川普抵達吉隆坡後，預計將出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會，這是在他第一任期內曾數次缺席的會議。根據行程，他將與馬來西亞簽署一項貿易協議，並見證泰國與柬埔寨簽署停火協議。川普在社群媒體上表示：「我們將在抵達後立即簽署和平協議。」該協議是在他斡旋下達成，旨在結束泰柬兩國數十年來最致命的邊境衝突。

此外，川普也表示，他預計在東協峰會場邊會晤巴西總統魯拉，以改善數月來與這位左翼領袖的緊張關係。

結束馬來西亞的行程後，川普預計27日抵達東京，並在隔日與日本新任首相高市早苗會面。川普表示，他聽說了關於高市的「偉大事蹟」，並讚揚她是被暗殺的前首相安倍晉三的追隨者，他與安倍曾有著密切的關係。高市則透露，她在25日與川普通話時強調，「強化日美同盟是我政府在外交與安全陣線上的最優先事項」。

日本在此次川普發動的全球關稅戰中，成功避開了最嚴重的衝擊。川普此行的重頭戲預計將是南韓，他將在那裡與習近平舉行重返白宮後的首次會晤。川普預計於週三降落在南部港口城市釜山，出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並與南韓總統李在明會談。

川習會受矚目 川金三會亦有可能

全球市場將在下週四（30日）密切關注川普與習近平的會談，是否能中止由川普發動的全面關稅所引發的貿易戰，尤其是在近期因北京限制稀土出口而引發新一輪爭端之後。川普在專機上對記者表示，他希望與習近平達成一項「全面協議」，並預期中國會為了避免11月1日生效的新一輪100%關稅而達成交易。

與此同時，川普可能與金正恩舉行第三次會晤的揣測也甚囂塵上。南韓統一部長官表示，川金兩人會面的可能性「相當高」。川普與金正恩上一次會面是在他第一任期內於兩韓非軍事區（DMZ）。金正恩曾表示，如果華府放棄要求平壤放棄核武的立場，他對與美國總統會面也持開放態度。

