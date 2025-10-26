通知町議員住家出現熊「被威脅吊銷執照」 北海道獵人氣炸集體罷工

北海道積丹町上月底傳出，一名町議員住宅附近有熊出沒，獵友會立即向對方發出撤離警示，未料竟被町議員威脅「吊銷執照」，讓獵人氣得集體拒絕出動。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

日本今年熊害問題加劇，各地頻傳熊出沒或攻擊事件，死傷人數持續創歷史新高，不少地區紛紛委託在地獵人支援。但北海道日前傳出，一名町議員住宅附近有熊出沒，獵人立即向對方發出撤離警示與驅逐熊的法規，未料竟被町議員威脅「吊銷執照」，讓獵人氣得拒絕出動，集體罷工消息也在日本社會引發軒然大波。

綜合日媒報導，根據北海道獵友會透露，這起事件發生在上月27日，積丹町居民在發現某位町議員家住宅後院，有一隻重達284公斤的棕熊出沒，因此通報當地獵人協助。以防萬一，獵友會先通知這名町議員有熊出沒的通報，希望他能先從家中撤離，並解釋獵人在住宅區開槍會出現的風險，但對方不僅怒吼拒絕，甚至威脅吊銷獵人執照。

收到町議員的這番恐嚇言論，讓冒著生命危險驅逐熊的獵人們感到心寒，紛紛向獵友會表達拒絕出動來抗議，而獵友會也為了獵人安全，從9月28日起，拒絕派出任何獵人到積丹町協助驅逐熊隻的任何請求。這項消息引起當地居民恐慌，副町長十河昌也指出，即便城鎮附近有設置捕熊器，但無法像持槍的獵人那樣效驅逐具攻擊性的棕熊。

直到本月21日，獵友會再度召開會議討論此事，雖然部分獵人願意繼續協助積丹町的一般居民，但多數獵人仍拒絕前往當地。當地媒體《HBC北海道新聞》（HTB北海道ニュース）針對這起事件，採訪積丹町的其中一位町議員，對方強調他們之中沒有人阻止獵人到場驅逐熊，並指出一個町議員根本沒有「吊銷獵人執照」的這種權力。

據了解，北海道獵友會過去也曾發生類似事件，2018年北海道砂川市政府委託獵友會，派人驅逐出現在民宅區的棕熊，當時獵人有獲得警方同意開槍射殺熊隻，未料事後竟被北海道政府公安委員會以「朝建築物方向開槍」為由，強制取消獵人的持槍執照。獵人氣得一狀告上法院，原本一審宣判無罪，卻二審被法官轉判定有危險並吊銷其執照。

受到這起事件影響，加上許多地方政府長期大砍驅逐熊隻的預算，讓獵人每次出動只能獲得幾千或幾萬日圓的低薪報酬，完全無法填補與他們日常槍枝維護費，以及狩獵期間的高風險，讓日本全國各地獵友會開始拒絕地方政府的捕殺請求。即便日本政府上月初修改《鳥獸保護管理法》，鬆綁獵人使用槍枝的管制，仍有不少獵人表明拒絕協助。

