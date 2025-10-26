華郵社論：川普對中談判恐犧牲台灣 高市早苗成關鍵變數

華郵社論指川普恐以台灣換取貿易突破，日相高市早苗面臨考驗。（路透）

《華盛頓郵報》25日發表社論指出，美國總統川普27日將與日本新任首相高市早苗會晤，外界焦點多集中在貿易與防衛開支爭議，但真正「雷達之下的關鍵議題」其實是台灣。社論警告，當川普為與中國國家主席習近平達成廣泛貿易協議而可能軟化立場時，日本的挑戰在於必須採取行動，「這座小島的命運，很可能取決於日本新任首相如何處理她與美國總統的關係」。

社論分析，川普第二任期的對中政策呈現矛盾。一方面，他威脅對中國限制稀土出口措施祭出100%報復性關稅；另一方面，卻放寬拜登時代對中國銷售關鍵人工智慧晶片的禁令，並允許中國母公司字節跳動（ByteDance）保留部分TikTok股份。社論指出，這些讓步似乎都是為了促成與習近平達成更廣泛的貿易協議。

這種反覆立場令日本政界深感不安。高市早苗這位保守的「日本優先」民族主義者，雖在政治理念上與川普相近，但她與日本主流政治圈皆擔憂，川普可能為了經貿利益而在對中政策上退讓。社論呼籲外界密切關注，高市是否會在川普亞洲行初期，就美國是否願意承諾協防台灣一事向他施壓。

台灣已實質受害 軍售與外交皆延宕

《華郵》指出，川普對台灣的負面言論與實際行動，已使外界質疑其承諾。他曾指控台灣「竊取美國半導體產業」，並暫停對台4億美元軍售案，未動用每年10億美元總統撥款權對台供武，同時勸阻賴清德總統訪美，一場原訂6月舉行的美台高層國防會談也遭延期。儘管川普堅稱「中國不會在我任內攻台」，仍維持美國「戰略模糊」政策，但社論質疑，這是否是在暗示北京「只需等待時機」。

社論指出，這些跡象讓盟邦普遍憂慮，台灣在川普的「大交易外交」中恐被邊緣化。

日本須效法歐洲 在關鍵時刻力保台灣

社論強調，對日本而言，台灣是其新防衛戰略的核心。該戰略已將中國明確列為亞太地區主要不穩定因素。台灣距離日本西南端僅約110公里，一旦中國奪取台灣，日本將首當其衝，成為太平洋新冷戰的前線。高市早苗4月訪台時強調，深化東京與台北安全合作「至關重要」，並倡議與韓國、澳洲及菲律賓建立「準安全聯盟」。

《華郵》社論指出，美國應支持此構想，因中國奪取台灣不僅會削弱日本與其盟友的安全，更將動搖美國在印太的戰略地位。

社論以歐洲為鏡，指出川普第二任期初曾斥責烏克蘭總統澤倫斯基、拉攏俄羅斯總統普廷，如今卻對俄羅斯石油公司祭出制裁並協調軍事行動。美國的歐洲盟友在促使川普改變立場上功不可沒。《華郵》直言，日本的挑戰是如何在對中與台灣政策上達成同樣效果。文章最後總結：「川普雖是強硬的談判者，但美日兩國在中國與台灣議題上的根本利益一致。台灣這座小島的命運，極可能取決於高市早苗如何經營與川普的關係。」

