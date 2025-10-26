川普將與習近平談貿易 亞洲盟邦憂台灣遭邊緣化

美國總統川普啟程展開亞洲行，此行重點是與中國領導人習近平討論重啟貿易關係。（路透）

《華爾街日報》25日報導，美國總統川普將展開重返白宮後首次亞洲之行，並於南韓與中國國家主席習近平會晤，討論新貿易協議。此舉讓亞洲盟邦感到不安，擔心川普可能以「交易式外交」方式與北京達成協議，削弱盟友影響力，甚至讓台灣在美中關係中被邊緣化。

華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）指出，亞洲盟友擔心川普的交易本能，可能導致他與習近平達成「大交易」，削弱盟友槓桿。川普本週將展開亞洲行，首站馬來西亞，之後訪問日本與南韓，並預計在南韓與習近平會晤。

請繼續往下閱讀...

報導提到，日本新首相高市早苗承諾提前兩年將軍事支出提升至GDP的2%，以營造友好氛圍，但她尚未建立前首相安倍晉三與川普的私交。前美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）表示，亞洲國家偏好美中關係「不冷不熱」，對於可能的對抗或美中越過盟友私下協商都感到不安。

美防務重心轉移 引發印太不安

川普第一任期的《國防戰略報告》將中國定位為「修正主義強權」，主張強化盟友與軍備；但現任國防部長赫格塞斯即將公布的新戰略，預計將強調美軍在西半球的部署，以向委內瑞拉施壓並打擊毒品走私。

美國企業研究所專家哈里森（Todd Harrison）警告，戰略重心轉移意味部分部隊將從太平洋撤回，「我們可能更關注毒梟，而非中國」。不過，多位現任與前任官員指出，主要國防預算仍投向西太平洋戰力，包括新型轟炸機、長程飛彈與半自主無人機。川普並確認，拜登時期「澳英美3方安全夥伴關係」（AUKUS）核潛艦協議將繼續維持。

台灣陷貿易博弈 賴清德對川普喊話

據報導，川普政府的對中談判已讓台灣感受壓力。原預定軍援計畫延宕，台灣總統賴清德8月過境紐約行程被取消。儘管台灣關稅自32%降至暫時性20%，仍高於日本與南韓的15%。國務卿魯比歐強調，美方不會為貿易協議犧牲台灣安全，但外界憂慮依舊。

報導指出，台灣近期積極爭取川普陣營支持，總統賴清德在接受美國保守派評論員賽斯頓（Buck Sexton）專訪時，罕見公開讚揚川普的領導力，並呼籲他在即將與習近平會晤時，堅守對台灣安全的承諾，維護印太地區穩定。賴清德強調，唯有北京明確放棄以武力改變現狀，區域和平才能真正持久。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法