首航失敗後雪恥6連勝！ 日本H3火箭載新世代貨船奔赴太空站

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的第7枚H3火箭，26日搭載新型無人補給船「HTV-X」自鹿兒島縣種子島宇宙中心升空，執行首趟國際太空站補給任務。 （美聯社）

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）26日成功自種子島宇宙中心發射其新一代旗艦H3火箭，將新型無人貨運太空船HTV-X1送入預定軌道。根據美聯社報導，這是HTV-X太空船首次前往國際太空站（ISS）執行任務，也是H3火箭歷經首航失敗後已連6次成功，象徵日本太空運輸能力的重要進展。

HTV-X系列是JAXA退役的H-II「白鸛」（Kounotori）後繼型，具備更大運載量與電力供應能力，可在運送過程中維持低溫保存，支援細胞與生物樣本運輸。艙體模組化設計使其能長時間與太空站對接，提升任務靈活性。

依照計畫，HTV-X1預計在數天後抵達國際太空站，由站上日本太空人油井龜美也操作機械臂進行捕捉。它將與太空站對接長達6個月，以運送補給物資並移除廢棄物。

本次任務的主角H3火箭，是為了取代日本長期信賴的H-2A火箭而設計，目標是在全球太空市場中更具成本競爭力。在2023年的首次試射中，H3火箭曾因發動機問題被迫在空中自毀，遭遇重大挫敗。

然而，在那次失敗之後，JAXA團隊進行了徹底的檢討與改進。包含本次發射在內，H3火箭至今已連續6次成功完成任務，再證設計可靠，揮別了首航失敗的陰霾。

鞏固太空運輸能力攸關日本國家安全

JAXA在發射後確認，HTV-X1太空船已成功與火箭分離，並進入預定軌道。報導指出，對日本而言，建立一個穩定且具商業競爭力的太空運輸能力，是其太空計畫與國家安全的關鍵一環。

