沉默抗議？愛爾蘭左翼獨立候選人勝選總統 13％選民投廢票

左翼獨立派候選人康諾利（Catherine Connolly）贏得愛爾蘭總統大選。（法新社）

愛爾蘭25日總統大選結果出爐，左翼獨立派候選人康諾利（Catherine Connolly）雖以超過63%的懸殊得票率贏得勝利，但這場選舉卻因近13%的超高廢票率蒙上陰影。根據法新社報導，創下歷史紀錄的無效票數，凸顯了選民對於候選人選擇過少，以及對移民與犯罪等社會議題的普遍沮喪與抗議。

這股「廢票抗議」浪潮源於部分保守派人士號召，他們不滿缺乏右翼候選人，敦促選民塗污選票以示不滿。儘管民調顯示近半數選民覺得自己沒有代表，但近46%的投票率仍高於上屆選舉。此次大選揭示了愛爾蘭社會內部日益加劇的分歧，以及民眾對政治現狀的強烈疏離感。

請繼續往下閱讀...

現年68歲、律師出身的康諾利在勝選演說中承諾，將成為一位「傾聽所有人聲音的包容性總統」。她向來對美國及歐盟持公開批評態度，並誓言要成為「和平的聲音」，同時強調愛爾蘭的中立政策。然而，她雖當選權力有限的儀式性元首，其激進觀點預料可能與政府產生摩擦。

康諾利的當選被視為愛爾蘭左翼陣營的一大勝利，可能動搖中間派政黨長期主導的政治格局。支持她的新芬黨稱，這次結果展現了「超越舊政治的可能性」。分析指出，左翼勢力正試圖藉此團結，挑戰愛爾蘭建國百年來的傳統政治版圖，為未來政局投下變數。

康諾利主張愛爾蘭外交應保持中立與和平，批評美國與歐盟的外交方向，並強調氣候變遷與社會正義議題，支持推動愛爾蘭與北愛統一。學者評估，她的立場象徵左翼聲勢上升，但未來可能在外交與國安議題上與政府發生摩擦。愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）已祝賀她的「具影響力選戰」，並表示期待合作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法