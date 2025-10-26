四中全會後北京三里屯「勇士」再現 掛布條痛斥共產黨「邪教」

北京市三里屯25日有人掛起反共布條，引起議論。（圖擷取自「X」帳號「李老師不是你老師」）

中共20屆四中全會已於23日閉幕，由於中共高層人事變動，導致本屆會議出席人事創歷來新低，引發外界關注。而在四中全會閉幕後不久，北京市朝陽區三里屯出現抗議布條，指稱共產黨是「邪教」，現場保安人員雖然迅速將布條撤除，但相關畫面仍已在網路流傳。

旅義華僑作家李穎在社群平台「X」的帳號「李老師不是你老師」轉發布條照片，並表示，25日在剛結束四中全會的北京三里屯街頭，有「勇士」掛起兩面橫幅。

橫幅內容寫著「共產黨的本質是：反人性反人類的邪教，它們必將給中國人帶來無盡的災難」、「開放黨禁、自由組黨、自由競爭、自由選擇，建立自由、人性、法治的新中國」。

許多網友留言：「四通橋、三里屯，下一個是不是酒仙橋、方莊橋、平安里、德勝門？」、「就算國內很多人還是清醒的，不過這樣真的很危險」、「這些零散的個人看起來微不足道，但實際意義重大」、「繼守橋員後，未來每個公共露台都要僱一個『看台員』了」、「最可悲的是清醒的人暗暗叫好，可是韭菜們不會覺得這人是在為他們發聲」也有網友回報現場狀況，並稱「標已被沒收、人被抓」。

後續布條傳已被沒收。（圖擷取自「X」帳號「李老師不是你老師」）

