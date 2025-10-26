為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普：將和習近平談農業芬太尼議題　可望達全面協議

    2025/10/26 05:03 中央社

    美國總統川普啟程訪問亞洲，預計30日和中國國家主席習近平在韓國會面。川普今天表示，將在會中討論農業及芬太尼等眾多議題，也可能會觸及中國採購俄羅斯石油的問題；他認為，很有機會達成「全面性協議」。

    川普（Donald Trump）搭乘空軍一號飛往亞洲途中接受媒體訪問，被問及希望川習會取得的成果為何？他回應表示，「我希望我們的農民能被照顧」，習近平也有想獲取的事項。

    川普說，雙方將討論有關類鴉片藥物芬太尼的問題，「芬太尼造成許多人喪命，它來自中國」。

    他表示：「我們將討論許多事情，我認為我們有很好的機會能達成全面性的協議。」

    對於媒體問及是否會和習近平討論中國採購俄羅斯石油的議題，川普說，「我可能會談到這個」。中國正大量減少採購俄油，印度正全面停止向俄羅斯採購石油，美國也對俄羅斯祭出新制裁。

    川普先前表示，他認為習近平對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）有著「重大影響力」，並計劃在兩人會晤時，討論中國購買俄國石油及俄烏戰爭等關鍵議題。他也期待能贏得北京恢復向美國採購黃豆的承諾。

    中國和印度是俄羅斯原油的主要買家。據外電報導，因應美國制裁俄國兩大石油巨頭「俄羅斯石油」（Rosneft）與「路克石油」（Lukoil），中國多家國營石油巨頭暫停購買俄羅斯海運石油。

    根據白宮提供資訊，川普這趟亞洲行將先後造訪馬來西亞、日本及韓國，訪韓期間除了出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，還將於30日和習近平舉行雙邊會。

    這是川普重返白宮以來，首度出訪亞洲，也將是他第2個總統任期內，首度和習近平會面。在美中貿易角力持續之際，這場川習會備受全球矚目。（編輯：徐崇哲）1141026

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播