川普：將和習近平談農業芬太尼議題　可望達全面協議

美國總統川普啟程訪問亞洲，預計30日和中國國家主席習近平在韓國會面。川普今天表示，將在會中討論農業及芬太尼等眾多議題，也可能會觸及中國採購俄羅斯石油的問題；他認為，很有機會達成「全面性協議」。

川普（Donald Trump）搭乘空軍一號飛往亞洲途中接受媒體訪問，被問及希望川習會取得的成果為何？他回應表示，「我希望我們的農民能被照顧」，習近平也有想獲取的事項。

川普說，雙方將討論有關類鴉片藥物芬太尼的問題，「芬太尼造成許多人喪命，它來自中國」。

他表示：「我們將討論許多事情，我認為我們有很好的機會能達成全面性的協議。」

對於媒體問及是否會和習近平討論中國採購俄羅斯石油的議題，川普說，「我可能會談到這個」。中國正大量減少採購俄油，印度正全面停止向俄羅斯採購石油，美國也對俄羅斯祭出新制裁。

川普先前表示，他認為習近平對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）有著「重大影響力」，並計劃在兩人會晤時，討論中國購買俄國石油及俄烏戰爭等關鍵議題。他也期待能贏得北京恢復向美國採購黃豆的承諾。

中國和印度是俄羅斯原油的主要買家。據外電報導，因應美國制裁俄國兩大石油巨頭「俄羅斯石油」（Rosneft）與「路克石油」（Lukoil），中國多家國營石油巨頭暫停購買俄羅斯海運石油。

根據白宮提供資訊，川普這趟亞洲行將先後造訪馬來西亞、日本及韓國，訪韓期間除了出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，還將於30日和習近平舉行雙邊會。

這是川普重返白宮以來，首度出訪亞洲，也將是他第2個總統任期內，首度和習近平會面。在美中貿易角力持續之際，這場川習會備受全球矚目。（編輯：徐崇哲）1141026

