為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    台英大學聯盟第2屆年會　續推雙語教育合作

    2025/10/26 03:15 中央社

    台英大學聯盟年會24日在蘇格蘭愛丁堡大學落幕，台灣與英國雙邊總計8所結盟大學的代表及學者就雙語教育、淨零永續等議題交流，持續推進科研合作和高等教育夥伴關係。

    第2屆台英大學聯盟（TUKUC）年會在台灣的教育部與英國文化協會（British Council）共同支持下，22至24日在愛丁堡舉行，逾60人與會，3天議程包含校園參訪、主題座談和專題演講。TUKUC於2023年成立，是推動台英高教合作重要平台。

    第1屆TUKUC年會2024年在高雄中山大學舉行，當年的重點議題也是雙語教育與淨零永續，今年的年會則在展望未來之餘，檢視過去一年的雙邊合作成果。

    駐英國代表處教育組表示，會議期間，愛丁堡大學的永續發展高級主管葛曼（Dave Gorman）發表演說，分享氣候變遷及社會責任議題最新發展趨勢。清華大學則與利物浦大學共同說明雙聯博士學位計畫實施成果，有助將已證明成功的合作模式推展至其他台英雙邊結盟大學。其他與會各大學代表也分享研究計畫成果及未來合作藍圖。

    此外，TUKUC年會舉辦早期職涯研究員（ECR）工作坊，以促進青年學者交流。台英總計8所結盟大學24日另舉行TUKUC聯盟續約儀式，標誌雙邊高教夥伴關係進入實質合作的下一階段。

    駐英國代表處教育組表示，此次年會由愛丁堡大學教務長葛蘭姆（Kim Graham）主持開幕式；駐愛丁堡辦事處處長丁志華、中山大學校長李志鵬、英國文化協會台北辦事處處長米納（Susan Milner）、駐英代表處教育組組長畢祖安致詞。李志鵬說，期待未來有更多大學投入資源，深化台英雙方在人才培育和專業研究的夥伴關係。

    為促進台英高教合作，教育部持續為台灣學生赴英短期研習及台英共同研究計畫提供補助。

    此次年會，台灣方面有42人參加，大學院校包含中山大學、清華大學、台灣師範大學、台灣大學，另有高等教育國際合作基金會（FICHET）執行長林子斌等人。

    英國方面，參與的大學院校有愛丁堡大學、利物浦大學、新堡大學（Newcastle University）、西蘇格蘭大學（University of the West of Scotland）。駐愛丁堡辦事處另設宴款待台英校方代表。（編輯：徐崇哲）1141026

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播