找到了！美聯邦政府停擺 慨捐40億軍餉的是川普金主梅隆

紐約時報25日報導，根據2名知情人士，匿名慨捐1.3億美元（約台幣40億元）好讓聯邦政府能在停擺期間發軍餉的神祕富豪，是隱居避世的億萬富翁、川普總統大金主之一，提摩西．梅隆（Timothy Mellon）。

川普23日晚間宣布收到這筆捐款，但拒絕透露捐款人的姓名，僅稱其為「愛國者」與友人。但2名不具名消息人士透露，捐款者正是梅隆。

川普24日在搭乘「空軍一號」前往馬來西亞途中與記者交談時，再次拒絕透露捐款人的身份，僅稱之為「1位偉大的美國公民」與1位「影響力人士」。川普說，該捐款者「不想出名」，寧可隱匿姓名不被提及，這點在他所處的世界與政壇實屬不尋常。

白宮拒絕置評。紐時記者多次企圖聯繫梅隆及其代表皆未果。梅隆目前主要居住在懷俄明州，儘管身為政治大金主，但他行事為人一直很低調。

紐時指出，梅隆是身價不凡的銀行業繼承人與鐵道業大亨，也是川普的長期支持者，曾捐鉅款給支持川普競選的團體，包括去年捐款5000萬美元給1個挺川的超級政治行動委員會，為歷來披露的最大單筆捐款之一。

梅隆的祖父安德魯．W．梅隆（Andrew W. Mellon）是1920年代的美國財政部長，他本人在川普當選前並非知名的共和黨金主，但近年已慨捐數億美元力挺川普與共和黨。

此外，梅隆也是衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的一大支持者。小羅勃．甘迺迪去年一度投身總統大選，梅隆當時曾捐數百萬美元贊助小羅勃．甘迺迪問鼎白宮，以及捐款給小羅勃．甘迺迪領導的反疫苗團體「兒童健康防衛」（Children's Health Defense）。

