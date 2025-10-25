為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    北韓又爆外交人員脫北！翻譯訪蒙古叛逃 駐蒙大使被拔官

    2025/10/25 23:45 即時新聞／綜合報導
    一名朝鮮外交翻譯人員8月底隨團出訪蒙古時，趁機逃入韓國駐蒙古大使館尋求庇護。示意圖。（路透檔案照）

    一名朝鮮外交翻譯人員8月底隨團出訪蒙古時，趁機逃入韓國駐蒙古大使館尋求庇護。示意圖。（路透檔案照）

    朝鮮外交體系再爆人員出逃！一名北韓外交翻譯人員8月底隨團出訪蒙古，趁機逃入韓國駐蒙古大使館尋求庇護，近日曝光震驚外界，再度凸顯北韓外交人員逃離體制的現象持續發生。

    綜合外媒報導，消息人士透露，朝鮮社會科學院院長太亨哲率領代表團，8月底訪問蒙古首都烏蘭巴托，一名隨行外交翻譯人員藉機脫離隊伍，進入韓國駐蒙古大使館。這名翻譯的具體職責與隸屬單位不明，但北韓對外交派遣人員有嚴格限制，外界推測他可能具有一定的社會地位。

    消息指出，事件發生後，北韓方面立即下令撤換駐蒙古大使。目前尚不清楚大使與翻譯人員出逃之間的直接關聯，但有分析認為，相關人員恐遭到問責。這起事件恰逢朝鮮勞動黨建黨80周年之際，金正恩政權加強內部控管與思想整肅，外交人員出逃消息的曝光，顯示體制內仍存在不穩因素。

    事實上，金正恩上台以來，北韓外交人員出逃事件屢見不鮮。2016年，前駐英國公使太永浩攜家人投奔韓國，並於2020年當選韓國國會議員。此後，駐義大利臨時代辦曹成吉與駐科威特代辦柳賢雨也相繼出逃。最近一起則發生於2023年，駐古巴大使館參贊李一奎攜家眷投奔韓國，成為近年級別最高的脫北外交官。

