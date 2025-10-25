衛星裝鏡子助地球發電 學界警告嚴重後果

夜空中呈現的繁星。（歐新社檔案照）

美國加州一家新創公司計畫將數千面鏡子送上太空，以反射陽光回地球，讓太陽能發電場在夜間也能發電。但是這項計畫在天文學家和野生動物學界受到爭議，學者警告，這種做法可能不僅影響自然生態，也擾亂動物依照晝夜節律的行為模式。

科技新聞網站Gizmodo 22日報導，加州這家新創公司已於7月向美國聯邦通訊委員會（FCC）提出申請，預定明年4月發射一具示範衛星EARENDIL-1，衛星抵達地球軌道後，將展開一面334平方公尺的鏡子，將陽光反射到地球上的特定太陽能發電場，測試這項計畫，最終目標是要在2030年前部署大約4000具衛星，該公司表示，這種方式將可提供「持續、可靠的能源供應，不分日夜，提高發電量」。

然而，伊利諾大學香檳校區天文物理學助理教授、國際天文聯合會保護暗空與寧靜夜空中心（IAU CPS）共同領導人艾格爾（Siegfried Eggl）警告，這項計畫對天文學，也對整個文明、生態所造成的代價，會得不償失，若有一片太空碎片或者隕石，撞擊其中一面鏡子，導致鏡子滾動，基本上就會形同一個巨大的燈塔，不受控制地照亮地球。

澳洲摩納希大學天文學家布朗（Michael J. I. Brown）、荷蘭萊登大學天文學家肯沃錫（Matthew Kenworthy）指出，考慮到太陽的大小和距離，一面直徑約54公尺的鏡子，反射陽光抵達地面時，將比正午時陽光暗約1萬5000倍，要達到正午亮度兩成，會需要3000面鏡子反射，由於衛星環繞地球，要遠超過4000面鏡子，才能提供持續不斷的照明。

天文觀測仰賴黑暗的夜空，艾格爾表示，若鏡面反射光朝向望遠鏡，「就像每晚都有滿月，將對天文學造成毀滅性的影響」，望遠鏡將無法取得非常黯淡天體的清晰成像。無脊椎動物保育組織BugLife公共倡議經理史密斯（David Smith）也警告，用人工光線和模糊日夜界線的方式，延長日光時間，不僅擾亂自然晝夜規律，也影響生物生理以及無數依照日夜規律的動物行為模式。艾格爾呼籲主管機關，嚴肅看待學術界的憂慮，「從他們的提議，我看不出有明確方式能使這項計畫不會嚴重擾亂一切」。

