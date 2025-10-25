為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    衛星裝鏡子助地球發電 學界警告嚴重後果

    2025/10/25 21:36 編譯管淑平／綜合報導
    夜空中呈現的繁星。（歐新社檔案照）

    夜空中呈現的繁星。（歐新社檔案照）

    美國加州一家新創公司計畫將數千面鏡子送上太空，以反射陽光回地球，讓太陽能發電場在夜間也能發電。但是這項計畫在天文學家和野生動物學界受到爭議，學者警告，這種做法可能不僅影響自然生態，也擾亂動物依照晝夜節律的行為模式。

    科技新聞網站Gizmodo 22日報導，加州這家新創公司已於7月向美國聯邦通訊委員會（FCC）提出申請，預定明年4月發射一具示範衛星EARENDIL-1，衛星抵達地球軌道後，將展開一面334平方公尺的鏡子，將陽光反射到地球上的特定太陽能發電場，測試這項計畫，最終目標是要在2030年前部署大約4000具衛星，該公司表示，這種方式將可提供「持續、可靠的能源供應，不分日夜，提高發電量」。

    然而，伊利諾大學香檳校區天文物理學助理教授、國際天文聯合會保護暗空與寧靜夜空中心（IAU CPS）共同領導人艾格爾（Siegfried Eggl）警告，這項計畫對天文學，也對整個文明、生態所造成的代價，會得不償失，若有一片太空碎片或者隕石，撞擊其中一面鏡子，導致鏡子滾動，基本上就會形同一個巨大的燈塔，不受控制地照亮地球。

    澳洲摩納希大學天文學家布朗（Michael J. I. Brown）、荷蘭萊登大學天文學家肯沃錫（Matthew Kenworthy）指出，考慮到太陽的大小和距離，一面直徑約54公尺的鏡子，反射陽光抵達地面時，將比正午時陽光暗約1萬5000倍，要達到正午亮度兩成，會需要3000面鏡子反射，由於衛星環繞地球，要遠超過4000面鏡子，才能提供持續不斷的照明。

    天文觀測仰賴黑暗的夜空，艾格爾表示，若鏡面反射光朝向望遠鏡，「就像每晚都有滿月，將對天文學造成毀滅性的影響」，望遠鏡將無法取得非常黯淡天體的清晰成像。無脊椎動物保育組織BugLife公共倡議經理史密斯（David Smith）也警告，用人工光線和模糊日夜界線的方式，延長日光時間，不僅擾亂自然晝夜規律，也影響生物生理以及無數依照日夜規律的動物行為模式。艾格爾呼籲主管機關，嚴肅看待學術界的憂慮，「從他們的提議，我看不出有明確方式能使這項計畫不會嚴重擾亂一切」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播