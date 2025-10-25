愛爾蘭總統大選 左翼獨立人士康諾利篤定勝出

幾乎篤定當選的愛爾蘭總統候選人康諾利，24日投下神聖的一票。（美聯社）

愛爾蘭總統大選結果將於當地時間25日稍晚揭曉，無黨籍左翼國會議員凱瑟琳‧康諾利（Catherine Connolly）幾乎篤定能擊敗主要對手、中間偏右的統一黨（Fine Gael）候選人希瑟‧韓福瑞斯（Heather Humphreys），成為愛爾蘭第10任總統。

投票已於當地時間24日晚間10時（台灣時間25日清晨5時）結束，25日開始計票，官方結果預計25日稍晚出爐。初步計票結果顯示，獲得北愛民族主義政黨「新芬黨」（Sinn Fein）支持的無黨籍左翼人士康諾利，可望以壓倒性優勢擊敗韓福瑞斯，接下因已連任2屆，依法不得再選的現任總統希金斯（Michael D. Higgins）職務。康諾利在選前民調中就以約4成支持率，睥睨支持率20%到25%的韓福瑞斯。

儘管愛爾蘭總統僅具備象徵性與儀式性職權，但批評人士認為，候選人政治屬性代表性不足，勢必會拉低投票率。全國合格選民人數超過360萬，2018年上屆大選的投票率僅44%，但今年可能更低，許多地區甚至低破4成，首都都柏林的投票率只有38%。

除了投票率偏低，本屆總統大選的廢票數量創歷史新高。根據《愛爾蘭時報》（The Irish Times），許多投票所回報投票率低於40%，以及可能有超過1/8選民投廢票。保守派政治人物此前曾呼籲選民在選票上亂畫投賭爛票，以抗議這場總統大選沒有右翼候選人，以及藉此表達對移民與犯罪等問題日漸不滿。

68歲的康諾利原為律師，2016年起初任愛爾蘭國會議員；她批評美國、歐盟與以色列，但也因支持巴勒斯坦人與同情巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）而遭到批評。康諾利原本並非熱門候選人，但在前執政黨共和黨的候選人蓋文（Jim Gavin）臨陣退選後人氣飆升；此外，康諾利競選時曾上熱門播客節目宣傳，以及貼出秀足球球技的網路影片並爆紅，據信因此在年輕選民間打開知名度。

選務人員25日在都柏林展開大選計票工作。（法新社）

