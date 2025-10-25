歷時5.5小時! 美中吉隆坡貿易談判「中場休息」 美代表：非常具建設性

葛里爾（左起）、貝森特、何立峰與李成鋼，25日在吉隆坡舉行美中貿易談判。（路透）

美國與中國最高經濟官員，25日在吉隆坡舉行長達5.5小時的貿易談判，會後美國財政部發言人表示，會談「非常有建設性」。雙方預定今早持續談判，以尋求避免貿易戰升級，並確保美國總統川普與中國國家主席習近平，30日在南韓的會面順利舉行。

路透報導，此前川普威脅11月1日起，將對中國進口產品加徵100%關稅，並對所有關鍵軟體實施新出口限制，以報復中國擴大稀土出口管制。

雙方你來我往，加上美國擴大出口黑名單，將實體清單上數千家中企子公司，與關聯企業納入其中，皆打亂了美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾與中國副總理何立峰，自5月以來4次談判所達成的微妙貿易休戰狀態。

在25日結束會談，中國代表團離開吉隆坡默迪卡118大樓時，何立峰向在場記者微笑揮手，但不置一詞。中國國際貿易談判代表兼副部長李成鋼也與會。對於該會談，美國財政部發言人說，「非常有建設性，我們預期明早恢復談判」。

美中官員將致力為在南韓亞太經濟合作組織（APEC）高峰會期間，舉行的川習會鋪路，因此吉隆坡該談判至關重要，可能圍繞關稅、技術管制的暫時鬆綁，以及中國採購美國大豆等議題展開對話。

川普24日啟程前往亞洲，在空軍一號上告訴記者，他與習近平「有許多事要討論」，並期待雙方做些妥協。他說，「他們必須讓步，我猜我們也會讓步，我們對他們課徵157%關稅，我不認為這對他們是可以持續的，他們想降低關稅，而我們也想從他們取得一些東西」。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）國際經濟事務主席李浦斯基（Josh Lipsky）說，貝森特、葛里爾與何立峰必須設法先降緩美國科技出口限制，以及中國稀土出口管制引發的爭端。他說，「我不確定中國是否同意此點，畢竟這是他們握有的主要籌碼」。

川普預定26日抵達吉隆坡，談判的部分消息可能由他宣布。

戰略暨國際研究中心（CSIS）中國經濟專家甘思迪（Scott Kennedy）指出，「在川習會後，我們才會知道北京是否以其限制措施，成功抗衡美國的出口管制，或者他們陷入持續的升溫螺旋；如果他們達成協議，他們的策略就奏效，如果沒有協議，那麼每個人都要為局勢加劇惡化做好準備」。

