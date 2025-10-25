扮鬼嚇貪官！菲律賓學生萬聖節前示威 促究責「幽靈工程」

菲律賓學生與青年湧上奎松市乙沙大道，高舉標語在「人民力量革命」紀念碑前扮鬼示威，希望「嚇退貪污者」。（擷取自Akbayan Youth臉書）

在萬聖節即將到來之際，菲律賓數百名學生與青年今天傍晚在奎松市乙沙大道人民力量革命紀念碑前發動創意示威，以驚悚裝扮希望「嚇退貪污者」。

這場示威活動由「青年反貪」組織（YAK!）發起，主題為「惡魔散退、責任必究」，呼籲年輕世代挺身反對貪污、追究涉弊官員的責任。

示威者高舉「貪污者入獄」、「工程透明化」等標語，表達對政府工程貪污醜聞的憤怒，許多人穿著各式恐怖服裝，希望「嚇退貪污者」。

「青年反貪」在聲明中說，是時候讓「正義的怒吼淹沒菲律賓」，要讓社會看到年輕人痛恨貪腐，不會被噤聲。

學生領袖阿瑞乃塔（Frank Araneta）向中央社表示，對青年和學生來說，防洪工程弊案反映出菲律賓政府的「系統性腐敗」，嚴重影響國家從教育到醫療各領域的未來，年輕人將繼續挺身而出，用「希望」和「勇氣」對抗貪腐。

乙沙大道（Edsa Boulevard）是1986年與2001年兩次「人民力量革命」的發起地，分別成功不流血推翻當時的總統，其中包括現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的父親老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr.）。

反貪污倡議人士、前總統艾奎諾三世的外甥佛朗西斯．李（Francis Aquino Dee）接受中央社訪問時說，菲律賓民眾將持續透過示威發聲，直到貪官污吏被關進監獄。

佛朗西斯．李表示，民眾寄希望於2028年的總統選舉，「我相信，菲律賓人民在2028年將透過選票，明確要求實際的改革，擺脫長年困擾政府的腐敗行徑」。

菲律賓7月間連遭數個颱風侵襲，多處發生水患、災情慘重。小馬可仕7月底在發表國情諮文時，揭發許多防洪工程品質低劣，有些甚至是「幽靈工程」，下令相關部門調查。

財政部估算，光是在2023年至今，菲律賓經濟就已因防洪工程的貪腐問題，損失高達1185億披索（約新台幣630億元）。

小馬可仕於9月再成立3人獨立小組，深入調查防洪及其他公共工程的疑似不法行為。

目前，菲律賓公共工程與公路部（DPWH）、貿工部（DTI）已分別控告數十名政府官員及多家承包商貪污及侵占公款等罪名，反洗錢委員會（AMLC）也已凍結涉案人士名下52億披索資產。

然而，22日發生在公共工程部大樓的一場大火，又讓民眾懷疑是否有弊案相關文件被焚毀。公共工程部長狄尚（Vince Dizon）澄清，所有文件均有備份且安全保存於中央辦公室，火災不會影響調查進展。

菲律賓學生與青年湧上奎松市乙沙大道，在「人民力量革命」紀念碑前扮鬼示威。（擷取自Akbayan Partylist臉書）

