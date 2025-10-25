美國樂透開出「終身年領76萬」大獎 官方急尋得主

美國1位彩票得主贏得終身大獎，但尚未出面領取。（歐新社）

美國1名幸運的彩券得主贏得「終身每年2萬5000美元（約新台幣76萬9000元）」大獎，但目前尚未有人前來領取這筆巨額的獎金。

英媒《太陽報》今（25日）報導，美國肯塔基州（Kentucky）的樂透官員，現在正在尋找這位幸運得主，經確認這張中獎的彩券是在鮑靈格林（Bowling Green）的某間商店售出。獎項是在21日晚間開出，截至目前仍未有人出面表示自己就是得主。

據報導，當地樂透官員提到，這是肯塔基州今年第5次開出「終身每年2萬5000美元」的頭獎。而這份獎金有2種領取方式，第1個是終身每年領取2萬5000美元的獎金，但這筆錢會被課稅，有些州的稅額每年高達7500美元（約新台幣23萬元）。

另個選項就是一口氣領取，這樣得主的銀行帳戶將立即收到一筆龐大的金額，只是稅額也會相對更高。至於美國哪個州的彩券買家最為幸運，根據統計以紐澤西州（New Jersey）和紐約州（New York）名列前茅。

樂透專家解釋，較大的州會賣出更多的彩券，因此有更多的組合被購買，也就有更多的機會讓買家中獎；相對地小州也有可能中頭獎，但機率要小得更多，因為這些州賣出的彩券較少。

