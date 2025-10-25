美中角力！川普將出席泰柬停火簽署儀式 中國被排除在外

泰國與柬埔寨預計26日在東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間，舉辦停火簽署儀式。（路透社）

一位美國高階官員24日表示，針對近期泰國與柬埔寨就邊境衝突達成的停火協議，中國僅在談判中扮演極為有限的角色，且不太可能參與預計26日在吉隆坡舉行、於東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間舉辦的簽署儀式。

根據路透社報導，該名官員指出：「從美方觀點，我們並不認為中國在這場和平進程中扮演了重大、或真正具實質影響力的角色。我不預期中國會參與這場簽署儀式。」據悉，停火協議將於本週末簽署，美國總統川普預計將親自出席，並見證協議的簽署。

儘管中國多年來積極推動「一帶一路」倡議與區域合作，但此次在泰柬停火談判中，並未被視為主要調停方。自7月邊境衝突爆發以來，雙方軍事緊張不斷升高，已造成數十人喪生、數萬人流離失所，被外界視為東南亞地區安全的重大警訊。

此次簽署儀式選在馬來西亞舉行，也被視為東協在促進區域和平進程中，展現主導地位的象徵。馬來西亞外交部表示，屆時將有多國代表出席見證，而川普的到場被認為，將提升協議的國際關注度與合法性。

由於中國未受邀參與此次儀式，部分分析人士認為，此舉可能反映美國與東協意圖在區域外交中，削弱中國影響力，同時凸顯華府在印太安全事務的積極介入。

