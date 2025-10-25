為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    東協領袖峰會週日登場 東帝汶將成第11個成員國

    2025/10/25 20:27 編譯孫宇青／綜合報導
    東協成員國外交部長25日舉行會議，為翌日的領袖峰會鋪路。（美聯社）

    東南亞國家協會（ASEAN）成員國外交部長25日在馬來西亞吉隆坡舉行會談，為26日年度高峰會揭開序幕。這次峰會將正式接納東帝汶成為東協第11個成員國，並標誌著美國總統川普重返白宮後首次訪問亞洲，預計重點討論區域安全、經濟韌性、美國關稅、全球貿易和海上爭端等。

    《美聯社》、《路透》及《南華早報》報導，這次的東協峰會聚集十多國領袖和高官，包括日本新任首相高市早苗、加拿大總理卡尼、中國國務院總理李強，而巴西總統魯拉瓦、南非總統拉瑪佛沙也將以對話夥伴身分出席，這是馬來西亞首相安華為深化東協與非洲和拉丁美洲經濟聯繫所做的努力。

    馬來西亞外交部長穆罕默德哈山25日警告各國外長，全球政治的動盪必在未來幾年繼續對東南亞產生深遠影響，「我們的中立和中心地位空間正在縮小，尤其是在貿易、技術和區域安全等領域，東協正處於十字路口」。

    這次的東協峰會具有一項里程碑意義，將是該組織26年來首次迎來新成員東帝汶。穆罕默德哈山表示，這個年輕的民主國家不僅增強東協集體信心，也強化東協共同應對未來挑戰的能力。

    東帝汶是東南亞最年輕、最貧窮的國家，人口僅140萬，在加入東協後，將能參與東協自由貿易協定、獲得投資機會，並進入更廣闊的區域市場，這對長期依賴石油和天然氣的東帝汶實現經濟多元化至關重要。

    大馬首相安華表示，東帝汶「確實很窮，但仍然有潛力，身為一個共同體，我們有責任支持這些國家」。

